Супрун рассказала о благотворительных взносах в медучреждениях

Трансформация системы здравоохранения в Украине со временем искоренит принудительные "благотворительные" взносы в медучреждениях, обещает Супрун

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, правильно ли, что больницы собирают благотворительные взносы и что делать, если заставляют стать благотворителем.

"Никто не может запретить благотворительность. Каждый человек, по собственному желанию и усмотрению, может добровольно жертвовать свои средства или имущество. Ключевое в этом утверждении – добровольно", – пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Исполняющая обязанностей министра здравоохранения отметила, что когда это происходит не по собственной воле, а под принуждением – или вы жертвуете средства, или не получаете лечения – благотворительный взнос с жеста доброй воли превращается в нарушение закона (п. 2 ч.1 ст. 1 Закона Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях").

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"Благотворительные взносы не могут быть обязательными, а любые принудительные сборы средств – недопустимое явление в медучреждениях. Невыполнение этих требований влечет за собой административную ответственность", – добавила и.о. главы Минздрава.

Она обещает, что трансформация системы здравоохранения со временем искоренит принудительные "благотворительные" взносы.

"Если у вас требуют сдать благотворительный взнос в медучреждении – обратитесь с жалобой к главному врачу, департаменту или управлению здравоохранения в вашей области или к правоохранительным органам", – советует Супрун.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если врачей на всех пациентов (особенно в маленьких городках) не хватает.

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