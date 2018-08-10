Супрун рассказала о благотворительных взносах в медучреждениях
Трансформация системы здравоохранения в Украине со временем искоренит принудительные "благотворительные" взносы в медучреждениях, обещает Супрун
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, правильно ли, что больницы собирают благотворительные взносы и что делать, если заставляют стать благотворителем.
"Никто не может запретить благотворительность. Каждый человек, по собственному желанию и усмотрению, может добровольно жертвовать свои средства или имущество. Ключевое в этом утверждении – добровольно", – пишет Супрун на своей странице в Facebook.
Исполняющая обязанностей министра здравоохранения отметила, что когда это происходит не по собственной воле, а под принуждением – или вы жертвуете средства, или не получаете лечения – благотворительный взнос с жеста доброй воли превращается в нарушение закона (п. 2 ч.1 ст. 1 Закона Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях").
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Благотворительные взносы не могут быть обязательными, а любые принудительные сборы средств – недопустимое явление в медучреждениях. Невыполнение этих требований влечет за собой административную ответственность", – добавила и.о. главы Минздрава.
Она обещает, что трансформация системы здравоохранения со временем искоренит принудительные "благотворительные" взносы.
"Если у вас требуют сдать благотворительный взнос в медучреждении – обратитесь с жалобой к главному врачу, департаменту или управлению здравоохранения в вашей области или к правоохранительным органам", – советует Супрун.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если врачей на всех пациентов (особенно в маленьких городках) не хватает.
Отметим, недавно сообщалось, что декларации с терапевтами и педиатрами подписали почти 11 миллионов человек.
Вы сейчас просматриваете новость "Супрун рассказала о благотворительных взносах в медучреждениях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"