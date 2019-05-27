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Супрун рассказала о новых должностях врачей

27 мая, 22:10

Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов

Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина.

Министерство здравоохранения Украины вводит новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта". Все они будут работать над восстановлением функциональных возможностей человека – и делать это только с помощью доказательных методов лечения. Об этом сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Это важный шаг в преодолении недоказуемых и малоэффективных в реабилитации практик. Например, электрофорез – до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, однако это отнюдь не свидетельствует о его эффективности. Аппаратная физиотерапия – лишь вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются", – говорится в сообщении.

Теперь будут работать:

Врач физической и реабилитационной медицины

Он возглавляет реабилитационный процесс, организует и координирует выполнение полного реабилитационного цикла – от медицинского и реабилитационного обследования, определения целей реабилитации до проведения реабилитационных вмешательств и контроля эффективности.

Физический терапевт

Доктор, который будет определять, как улучшить качество жизни и двигательный потенциал человека, будет осуществлять мероприятия, направленные на улучшение деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличение силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений.

Эрготерапевт

Он помогает восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, заново учит человека жить в новых для него условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту. Эрготерапевты помогают пациентам вновь научиться ухаживать за собой – самостоятельно одеваться, раздеваться, мыться, готовить и есть. Кроме этого, они помогают людям заново учиться работать, развлекаться, осваивать новые хобби и общаться.

Кроме того, в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра / медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости. Работа таких команд будет направлена, прежде всего, не на само заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения деятельности вследствие болезни или травмы.

"Продолжаем внедрять в Украине доказательную реабилитацию. Восстановление нормальной деятельности человека – это не аппараты или процедуры без доказательной базы. Это профессиональные врачи и команды, которые используют новейшие методы для восстановления функциональных возможностей пациента", – резюмировала Супрун.

Ранее Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана. По словам чиновницы, "события сейчас будут развиваться как лавина".

Тем временем, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского дают понять, что не рассматривают кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на пост главы Минздрава в дальнейшем.

В тоже время Супрун назвала условия, при которых она готова сотрудничать с командой Зеленского. Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой.

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Тег медицина, врачи, должность, Супрун, доктор

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