Супрун рассказала о пользе воды во время бурного застолья

Чиновник советует алкоголь запивать водой, чтоб не следующий день не было "проблем"

Фото: Pixabay

Супрун рассказала о пользе воды во время бурного застолья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e2/f46/5c84e2f465866.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e2/f46/5c84e2f465866.jpg 2019-03-11T06:38:00+02:00 Украина Чиновник советует алкоголь запивать водой, чтоб не следующий день не было «проблем»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует регулярно иметь с собой небольшую бутылочку воды, которая может спасти от проблем со здоровьем в любой момент, а также посоветовала в случае распития алкоголя употреблять и воду. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. Они понадобятся при любой погоде и настроении, но иногда могут и спасти в опасных для здоровья ситуациях. Среди них точно должна быть бутылка воды", – написала она.

По ее словам, нужно пить воду, как только начинается чувство жажды, так как даже несколько глотков воды спасут от обезвоживания, которое вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти.

"Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость – скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие-то определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о восьми стаканах воды – миф", – рассказала Супрун.

Также и.о. министра напоминает, что вода безопасней кофе или чая. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена веществ и смазывает суставы. Также она рассказала и о пользе употребления воды с алкоголем.

"Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации, алкоголь следует запивать водой. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует", – объяснила Супрун.

Чиновница призывает не делиться бутылкой воды ни с кем, так как вместе со слюной передаются бактерии, которые могут навредить другому человеку.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказывала, что случится с организмом, если не пить достаточно воды. По ее словам, многие недооценивают то, как влияет на самочувствие и здоровье вода. Однако от нормального водного баланса в организме зависит, то, как мы себя чувствуем, мыслим и действуем.

Также мы писали о 10 признаках нехватки воды в организме. Эксперты постоянно рекомендуют потреблять минимум 1,5 литра воды в день. Однако в ходе рабочей рутины и постоянных дел мы забываем о такой рекомендации. Поэтому часто это может отразиться на вашем внешнем виде.

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