Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Супрун рассказала о пользе воды во время бурного застолья

Сегодня, 06:38

Чиновник советует алкоголь запивать водой, чтоб не следующий день не было "проблем"

Фото: Pixabay
Супрун рассказала о пользе воды во время бурного застолья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e2/f46/5c84e2f465866.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e2/f46/5c84e2f465866.jpg Украина Чиновник советует алкоголь запивать водой, чтоб не следующий день не было «проблем»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует регулярно иметь с собой небольшую бутылочку воды, которая может спасти от проблем со здоровьем в любой момент, а также посоветовала в случае распития алкоголя употреблять и воду. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. Они понадобятся при любой погоде и настроении, но иногда могут и спасти в опасных для здоровья ситуациях. Среди них точно должна быть бутылка воды", – написала она.

По ее словам, нужно пить воду, как только начинается чувство жажды, так как даже несколько глотков воды спасут от обезвоживания, которое вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти.

"Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость – скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие-то определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о восьми стаканах воды – миф", – рассказала Супрун.

Читайте также

Также и.о. министра напоминает, что вода безопасней кофе или чая. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена веществ и смазывает суставы. Также она рассказала и о пользе употребления воды с алкоголем.

"Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации, алкоголь следует запивать водой. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует", – объяснила Супрун.

Чиновница призывает не делиться бутылкой воды ни с кем, так как вместе со слюной передаются бактерии, которые могут навредить другому человеку.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказывала, что случится с организмом, если не пить достаточно воды. По ее словам, многие недооценивают то, как влияет на самочувствие и здоровье вода. Однако от нормального водного баланса в организме зависит, то, как мы себя чувствуем, мыслим и действуем.

Также мы писали о 10 признаках нехватки воды в организме. Эксперты постоянно рекомендуют потреблять минимум 1,5 литра воды в день. Однако в ходе рабочей рутины и постоянных дел мы забываем о такой рекомендации. Поэтому часто это может отразиться на вашем внешнем виде.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вода, алкоголь, супрун

Вы сейчас просматриваете новость " Супрун рассказала о пользе воды во время бурного застолья". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Марсе обнаружены древние реки: фото

25 февраля, 07:28

На Красной планете найдены каналы глубиной до 200 метров

В Венесуэле из-за употребления загрязненной воды погибли 15 детей

14 февраля, 04:44

Водоснабжение не доходит до семей

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Вода для Мариуполя: французы за 64 миллиона евро полностью заменят систему водоснабжения

9 февраля, 02:05

Масштабный проект доверили французским компаниям, которые являются мировыми лидерами в этой сфере

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

В Украине запретили популярное противовирусное средство

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Молодая мама Регина Тодоренко снова поразила поклонников

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

Стало известно, как вырастут пенсии весной
Загрузка...

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Губернатор против переименования Донецкой области

Вор в законе Гули начал войну в РФ