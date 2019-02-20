Супрун растолковала, какая информация является медицинской тайной

Разглашать медицинскую тайну можно только в исключительных случаях

Ульяна Супрун. Фото: Facebook

Супрун растолковала, какая информация является медицинской тайной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/144/5c65711443e46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/144/5c65711443e46.jpg 2019-02-20T22:30:00+02:00 Украина Разглашать медицинскую тайну можно только в исключительных случаях

Вся информация, которая касается нашего здоровья является медицинской тайной. Врач, медсестра или любой другой медицинский работник, которые, выполняя обязанности, узнали эту информацию – не имеют права ее разглашать. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в Украине мы видим кардинально противоположную ситуацию. На больничных листах любой может увидеть название учреждения, где лечился человек, результаты анализов или фото пациентов пересылаются и порой даже публикуются в социальных сетях. Нередки ситуации, когда врачи обсуждают ситуацию пациента во время приема другое.

В частности, некоторые народные депутаты обращаются в Министерство с просьбой предоставить персональную информацию о пациентах, таким образом демонстрируют незнание законов Украины и полное пренебрежение к персональным данным. Более того, используют эту информацию в публичных выступлениях или распространяют в социальных сетях. Эти примеры – нарушение прав пациента на сохранение медицинской тайны", – отметила Супрун.

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Ульяна Супрун подчеркнула, что медицинской тайной являются:

факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью

состояние здоровья человека и диагноз

обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировали его

функциональные особенности организма

вредные привычки

особенности психики

имущественное положение

другая информация о семейном, интимная жизнь человека, а также о состоянии здоровья родственников, близких пациента

Сообщать или разглашать эту информацию можно только:

когда сохранение медицинской тайны вредит обществу

или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента

"К примеру, медики обязаны информировать соответствующие государственные органы о мертворожденных, смерти, распространении инфекционных болезней или случаях жестокого обращения с детьми. В таких случаях разглашение информации предусмотрено законом.

Никогда скрывать информацию от пациента о его собственном здоровье нельзя. Он имеет право знать обо всех аспектах своей болезни, вариантах лечения или возможных рисках. Зато часто встречаются ситуации, когда врачи, руководствуясь эмоциями, не сообщают пациентам информацию о состоянии их здоровья. Такие случаи – нарушение основ законодательства", – подчеркнула Супрун.

Она также отметила, что среди важных изменений, которые инициировало МОЗ Украины, чтобы обеспечить сохранение медицинской тайны, в этом году планируют запустить электронные больничные.

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"Поля, содержащие сведения о заведении здравоохранения, диагнозе и другие медицинские данные будут храниться в системе. Эту информацию будет видеть врач пациента, отдельные аспекты будут доступны в рамках компетенций соответствующих ведомств (например, представителям Министерства социальной политики или Национальной службы здоровья).

Благодаря этим изменениям, данные, которые будут получать работодатели или работники учебных заведений, не будут содержать информации, подпадающей под определение медицинской тайны", – отметила Супрун.

По ее словам, право на сохранение тайны о состоянии здоровья будут также подростки. Такое право они получат с 16 лет, когда будут приняты соответствующие законопроекты. В частности, предусмотрено, что родители имеют право на доступ к медицинской информации только с их согласия.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внесет представление о назначении министром Супрун когда будет уверен, что его поддержат. До этого она будет в статусе исполняющей обязанности министра.

Как сообщалось, после того, как суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения, Кабмин подал апелляцию на решение суда.Суд рассмотрел поданное ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года.

После повторного рассмотрения дела Супрун суд отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения для Ульяны Супрун. Соответствующее решение огласил судья Сергей Каракашьян.

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