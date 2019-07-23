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Супрун разрешила есть острый перец чили язвенникам и диабетикам

23 июля, 05:31

Красный острый перец убивает три четверти патогенных бактерий в пище

Маринованный перец острый
Маринованный перец острый. Фото: Depositphotos

И.о. министра здравоохранения опровергла миф, что перец чили вреден для желудка, и кушать его можно только здоровым людям. Об этом сообщается на странице Супрун в фейсбуке.

По ее словам, красный острый перец - неплохой консервант: он убивает три четверти патогенных бактерий в пище. Но это не означает, что острую пищу можно хранить вне холодильника или есть грязными руками.

Чили - прекрасный источник антиоксидантов. Антиоксиданты - это молекулы, которые останавливают свободнорадикальные процессы, предотвращают старение и повреждение клеток, прогресса атеросклероза и фотостарение кожи.

Кроме этого, в стручке перца много железа, калия, дневная норма витамина С и витамин А, витамин В6 и бета-каротин.

Перец определенной степени предотвращает преждевременной смертности, сердечно-сосудистым болезням, рака и диабета, облегчает состояние при астме, насморке и чесотке - сообщают длительные масштабные исследования в США и Китае.

Перец чили способствует похудению и уменьшает аппетит и нормализует обмен веществ при диабете.

Красный перец предотвращает повреждение желудка, в частности, в случае приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ацетилсалициловая кислота, или при инфекции Helicobacter pylori, вызывающая язву. 

Острый перец эффективно уменьшает воспаление в случае панкреатита. К тому же, сейчас исследуют противоопухолевые свойства капсаицина.

Ранее, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о воздействии загара на организм человека и рассказала, что делать при солнечных ожогах и как от них уберечься.

Напомним, мы писали, что люди часто страдают болезнями горла и летом, врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером. Министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах.

Также Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о молочных продуктах.

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Тег болезни, Супрун, перец, перец чили

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