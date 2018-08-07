Супрун "разрешила" есть ранние арбузы с нитратами

На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены

Вопреки устоявшемуся мнению, арбузы – далеко не рекордсмены среди овощей по содержанию нитратов. Но преимуществ от употребления овощей все равно больше, чем потенциальных рисков.

Об этом рассказала в Фейсбуке исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Если вы покупали в этом году арбуз, то наверное думали о том – не много в нем нитратов? Конечно, ведь все слышали о негативном эффекте нитратов для нашего организма. У большинства людей слово "нитрат" – это синоним яда. И почему оно всегда ассоциируется с арбузами. Впрочем, здесь есть два но: 1. Нитраты – это далеко не всегда яд. 2. Они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме", – отметила Супрун.

Глава МОЗ просветила своих подписчиков о том, что такое нитраты, продукты, в которых они содержатся и как защитить себя от отравления.

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

Супрун отметила, что у большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред.

Также, по ее словам, на количество нитратов в растениях могут влиять не только удобрения, но и природные явления, которые сложно регулировать. А именно химический состав почвы или воды для полива, количество света, плотность посевов и даже часть суток, когда собирали урожай.

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"Распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов. На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек", – написала она.

По словам главы Минздрава, ВОЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг. Однако это ограничение на сегодня считается слишком предостерегающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков.

"Получить опасные дозы нитратов не так просто, но если вы все же переживаете по этому поводу, то вот несколько советов, которые помогут минимизировать вред от нитратов и потреблять их меньше", – резюмировала Супрун.

Можно употреблять меньше овощей из первого урожая

Нитратов в них все-таки может быть немного больше. Поэтому ваше подозрение, что не надо есть первые арбузы – частично оправдано :)

Ешьте только те части овощей и фруктов, которые содержат меньше всего нитратов

Это вовсе не обязательная процедура, которая в большинстве ситуаций будет неоправданной. Но в некоторых случаях (например, если вы знаете о высоком уровне нитратов в грунтовых водах) от этих частей можно избавиться перед употреблением. У столовой свеклы нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплодов, у кабачков – кожицу, у огурцов и редиса – отрезать хвостики и очистить от кожуры, в капусте стоит избавиться от верхних листьев и не есть кочерыжку. Арбузы как и дыни наибольшую часть нитратов накапливают в недозрелой части мякоти, прилегающей к кожуре. Особенно эти советы актуальны для детского питания.

Готовьте овощи

Одним из эффективных способов уменьшить количество нитратов является вываривание. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

И также не покупайте нитрат-тестеры, потому что они не работают

Эти приборы измеряют электропроводность солесодержащих растворов в целом, поэтому учитываются не только нитраты, но и все другие соли – фосфаты или натриевые, которые на самом деле нам нужны. Погрешность таких измерений может достигать почти 1000%. Определить достоверно количество нитратов можно только в лабораторных условиях.

"И помните, овощи – это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать количество овощей в рационе – совершенно не нужно", – написала Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульян Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от отравления грибами, а также рассказала о влиянии сладкого на организм человека. По ее словам, сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров могут способствовать появлению сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.