Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф
Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту
И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так", – заявила она.
Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. В рекомендациях западных организаций, таких как CDC, нет никаких ограничений на этот счет.
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При этом она предупредила, что Манту не стоит тереть или царапать.
Туберкулинодиагностика, или реакция Манту – иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.
Ранее Супрун отчиталась о ситуации с вакцинами против кори.
Ранее сообщалось, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит 220 тысяч доз вакцин от кори в Украину в ускоренном порядке. Поставка произойдет в конце февраля.
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