Супрун развнчала миф о непристегнутых ремнях безопасности
В странах ЕС все пассажиры автомобилей, включая пассажиров в такси, должны пользоваться ремнями безопасности.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о нежелании украинских водителей пристегиваться ремнем безопасности. Она объяснила, почему все же важно пристегиваться в автомобиле. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Один из распространенных аргументов не пристегиваться – чтобы в случае опасности можно было выпрыгнуть из авто. Некоторые водители аргументируют это тем, что на них могут напасть, а застегнутый ремень может помешать выскочить в случае опасной ситуации.
Супрун утверждает, что эффективность ремней безопасности доказана научно и вероятность аварии в разы выше, чем нападения со стороны пассажира.
Также она напомнила о нормах, которые официально поощряют такое поведение. Например, в населенных пунктах также это могут не делать водители с инвалидностью, водители и пассажиры "скорой" и полицейские. Инструкторам вождения можно вообще не использовать ремень безопасности, если за рулем ученик. Эти нормы действуют с 2001 года, но фактически они были переписаны с советских правил дорожного движения, которые стоило посмотреть.
В странах ЕС, все пассажиры автомобилей (включая пассажиров в такси) должны пользоваться ремнями безопасности, а такси должны быть ими оснащены.
"В ситуации с нашими такси возмущает следующее: бывают автомобили, в которых ремень безопасности демонтирован или спрятанный под сиденье. При этом водитель считает себя правым и ссылается на вышеуказанные правила. Это лишает пассажиров возможности пользоваться ремнем вообще, даже если они хотят. Всегда пристегиваться в автомобиле – это здоровое желание защититься, а не проявление недоверия к навыкам водителя. Даже самые искусные водители не могут гарантировать 100% безопасности на дороге", – написала Супрун.
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада отклонила законопроект о 17-кратном штрафе за непристегнутый ремень безопасности. Документом предлагалось увеличить штрафы с трех до 50 необлагаемых минимумов.
Ранее мы также писали, водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Не менее десяти человек каждый день гибнет в результате ДТП в Украине – это один из худших показателей в Европе. С начала 2018 года произошло более 122 тысячи аварий, в которых погибли 2651 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за превышения скорости, вождения в нетрезвом состоянии и несоблюдении дистанции.
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