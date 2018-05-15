Сурков уходит: с кем в июне Путин поедет на переговоры лидеров Нормандской четверки

Визит спецпредставителя Госдепа Курта Волкера в Украину совпал с отставкой помощника президента РФ Владислава Суркова. Слухи, которые уже давно ходили в Кремле, подтвердились: "серый кардинал" Кремля, главный "архитектор" аннексии Крыма и последующей военной интервенции России на Донбасс больше не будет отвечать за украинское направление. Во вторник, 15 мая, как пишут российские СМИ, Владимир Путин подпишет указ о переводе Суркова на другую должность. Заменить же его, судя по слухам, может и.о. зампреда правительства Дмитрий Козак или представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Но, как уже успел заявить пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, от грядущих кадровых перестановок внешняя политика России не изменится, ведь ее определяет сам Путин, а не его помощники.

Почему меняют Суркова

В пятницу 11 мая российское РБК со ссылкой на два источника близких к Кремлю сообщило, что помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может уйти в отставку. При этом причины назывались разные: от провальной для России стратегии Суркова по реализации Минска до его личных конфликтов с представителями различных "башен" Кремля.

Слухи об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина ходили уже давно. Еще в феврале в статье "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России" сайт "Сегодня" писал, что, во-первых, у команды Суркова был нешуточный конфликт с представителями ФСБ, а именно с ее 5–й службой, которая в "ДНР"/"ЛНР" отвечала за контрразведку. В ноябре это вылилось в бегство Игоря Плотницкого из "ЛНР" и назначение "главы МГБ "ЛНР" Леонида Пасечника.

В декабре сайт "Сегодня" писал, что за переворотом в "ЛНР" стоит очередной раунд противостояния Владислава Суркова и главы ФСБ Александра Бортникова, который "серый кардинал" Кремля проиграл. К тому же, собственно "серым кардиналом" его уже давненько не называют. Сурков проиграл борьбу за лидерство спикеру Госдумы (бывшему куратору внутриполитического блока в Администрации Путина) Вячеславу Володину и первому замруководителя Администрации Путина Сергею Кириенко. К слову, последние между собой тоже конфликтуют.

Чтобы понимать, как Россия кукловодит своими марионетками в ОРДЛО, стоит напомнить о статье немецкой газеты Bild марта 2016 года. Ссылаясь на некий российский правительственный документ, издание отмечало, что за "ДНР"/"ЛНР" в Кремле отвечают шесть рабочих групп, связанных с соответствующими российскими министерствами, над которыми стоит ФСБ. Одним из таких шести кураторов был Дмитрий Козак – с ним у Суркова за передел сфер влияния в ОРДЛО также был конфликт.

Еще несколько месяцев назад источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах отмечали, что Дмитрий Козак один из главных кандидатов на замену Владиславу Суркову. Но некоторые из опрошенных нами дипломатов и политиков, приближенных к переговорному процессу по Донбассу, все же сомневались, что Суркова "выбьют" с украинского направления, а слухи о его отставке называли гнусными инсинуациями. Впрочем, уже в пятницу в комментарии российскому РБК "говорящая голова" Суркова, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подтвердил: "Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве. Он выдающийся политический стратег. Но выводы, как его возможный уход может повлиять на минские процессы и судьбу Украины, делать пока рано".

Источники сайта "Сегодня" говорят о двух возможных кандидатах на замену Владиславу Суркову. В их числе несменный Дмитрий Козак и представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В 2016-м Бабича даже одобрили на пост посла России в Украине вместо Михаила Зурабова, но его кандидатуру не принял Киев. Также в СМИ неоднократно называлась и фамилия помощника Путина Сергея Глазьева, но это скорее были вбросы, которые так и не подтвердились.

К чему готовиться Украине

Кандидатура Дмитрия Козака в качестве нового куратора "ДНР"/"ЛНР" действительно активно обсуждалась до президентских выборов Путина. Вот уже 15 лет он занимается урегулированием конфликта в Приднестровье, точнее его заморозкой, продавливая идею федерализации Молдовы с приданием непризнанной ПМР особого статуса на правах автономии по примеру Гагаузии. Но российские эксперты окрестили кандидатуру Козака как слишком мягкую. Мол, если Путин его таки назначит, Донбассу это сулит заморозку войны, а Украине в целом – уступки со стороны России, поскольку Сурков считается приверженцем жесткого курса. Но в свете формирования нового правительства Дмитрия Медведева, которому после выборов Путина удалось сохранить свой пост, Дмитрия Козака с большой долей вероятности назначат вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики (и, наверняка, он останется куратором этого направления в ОРДЛО).

Замена Владислава Суркова на Михаила Бабича, наоборот, могла бы говорить об ужесточении политики России. Бабич – выходец из силовых структур, служил в ВДВ, был помощником главы погранслужбы ФСБ. Тем более, вчера российские СМИ сообщили, что Бабич может уйти с поста полномочного представителя Путина в Приволжском федеральном округе. А в списке потенциальных кандидатов в новое российское правительство, который Медведев подал на утверждение Путину, Бабича нет. Соответственно высоки шансы увидеть его на месте Суркова, что для Украины не очень хорошо.

Правда, как хорошо заметил первый замдиректора Центра "Нова Европа" Сергей Солодкий, даже ту информацию, которая появилась в российских СМИ со ссылками на источники в Кремле, нужно делить на два. По словам эксперта, Путин всегда умел удивлять своими назначениями и кадровой политикой – в этом у него талант.

"Ничего нового в том, что Суркова меняют, нет. Но кто придет на замену точно не знает никто. Да, назывались разные варианты, и Козак, и Бабич, который чуть не стал послом в Украине. Козака Медведев протаскивает в правительство, поэтому неуместно допускать, что он будет совмещать две должности. Но от смены переговорщика кардинально ничего не изменится – все равно он будет проводить линию Путина. Можем лишь говорить, что это будет человек жесткой позиции", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Советник бывшего вице-президента США Майка Карпентера и вовсе никогда не верил, что Владислав Сурков действительно был когда-либо уполномочен говорить от имени ФСБ и ГРУ (которые реально "кукловодят" своими марионетками в "ДНР"/"ЛНР" и никак не могут поделить власть в ОРДЛО – Авт.).

"На самом деле мне кажется, что на переговорах (с Волкером – Авт.) он больше притворялся, чем продвигал какие-то конкретные цели. Поэтому я не думаю, что замена Суркова что-то изменит", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Кто бы ни пришел на смену Владиславу Суркову, ему придется быстро входить в курс дела. Сейчас, по словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, Москва и Вашингтон взяли паузу в переговорах по Донбассу. Но уже в июне, по словам Петра Порошенко, лидеры Нормандской четверки могут, наконец, провести переговоры, на которые Владимир Путин приедет уже с новым помощником. Логично, что накануне или сразу после встречи на высшем уровне должны пройти переговоры спецпредставителя Госдепа Курта Волкера с уже новым помощником Путина – преемником Суркова. А тема обсуждений все та же – выполнение Россией безопасностной части Минских договоренностей с помощью миротворческого контингента ООН.

Все чаще западные наблюдатели, по словам Сергея Солодкого, задают один и тот же вопрос: "Не пойдет ли Россия на обострение ситуации после ЧМ по футболу?". Наверняка с этим частично и связана активизация контактов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.