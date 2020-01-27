Суркова убрали из-за поражения Путина в Украине: эксперт объяснил ситуацию

Владимир Путин. Фото: Alaa Badarneh/REUTERS

Отставка помощника президента Владислава Суркова связана с поражением Кремля в Украине, где по итогам двух выборов к власти не пришли пророссийские кандидаты. Кроме того, уже бывший куратор Донбасса проиграл ФСБ внутреннюю борьбу за влияние.

Такое мнение высказал изданию "Апостроф" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, после поражения Путина на украинском направлении летом 2019-го ему пришлось внедрять план "Б", поскольку оккупация части Украины и санкции несут только убытки.

"На финишную прямую данная борьба вышла летом 2019 года, когда Путин начал осознавать (и то далеко не в полном объеме) степень провала Кремля на президентских и парламентских выборах в Украине и в принципе на всем "украинском направлении". Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для него ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили. В итоге под Сурковым "закачалось кресло", что в конечном итоге и привело к его отставке. Этому способствовали ФСБшная связка Беседа-Козак-Бабич, которые сначала "отжали" у Суркова часть "полномочий по Украине", а впоследствии нанесли несколько ударов по Абхазии, которую Сурков долгое время единолично контролировал", – объяснил Карин.

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В то же время он уверен, что в Кремле понимают невозможность решить украинский вопрос военным методом и будут продолжать попытки дестабилизации ситуации в нашей стране.

"Исходя из этого, продолжится развитие планов по дестабилизации нашей страны, но уже под полным контролем ФСБ. Как именно – можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили... А вот его реализацию необходимо рассматривать как некую подготовку к грядущим, где-то через полгода, событиям, ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. "Царь Руси" не всесилен. Доказано "Северным потоком – 2", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых Л/ДНР.

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

А тем временем президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу сделал заявление по Донбассу. Смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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