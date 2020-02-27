Суррогатное материнство: что выбрать, агентство или посредника?

Посредники неизбежно появляются в любой сфере, где есть деньги. Много ли таковых в суррогатном материнстве, какая их роль и выгода для суррогатных мам?

Как все устроено

Есть репродуктивные клиники, в их ведении медицинская часть, агентства – они отвечают за ценообразование и выплаты суррогатным мамам. А есть частные посредники, которые приводят мам в агентства, с чего и живут.

Общаться с клиниками напрямую частникам запрещено, ведь их много – порядка 50 в Киеве. Клиники сотрудничают с официальными агентствами, которых в Украине сейчас около 7.

1) www.surmama.in.ua

2) www.mamka.in.ua

3) www.surmamaplus.com.ua

4) www.donor.surmama.in.ua

5) www.schastematerinstva.com.ua

6) www.donacija-jajceklitin.com

Основной заработок агентств – партнерский, по договору. У частников же – это наценка на услуги агентства. Чаще всего она возмещается из гонорара суррогатной мамы, хотя прямо об этом вам никто не скажет.

Потому работать с агентством напрямую – это как избежать наценки риэлтора. Но у работы с посредником также есть свои достоинства: например, они осведомлены о подводных камнях и нюансах. Другое дело, что их они вам вряд ли озвучат, ведь это часто их основной заработок.

Торги за мам

Среди посредников распространена практика перебивать ставки друг друга. Например, если один озвучивает вам сумму за программу, второй может предложить на 500 евро больше. Эти выплаты частники производят из того, что получат от агентства за, фактически, продажу суррогатной мамы. Агентства платят посредникам строго по прайсу: легкая программа с множеством бонусов – выплата ниже, сложные клиенты с историей неудачных попыток – сумма больше. Потому в некоторых случаях щедрость посредника должна насторожить будущую маму. Или по крайней мене побудить ее обратиться в агентство для уточнения. Хотя на этом этапе ее могут ожидать сложности, ведь если вы уже пришли от посредника – то вы "его мама". Дать вам дополнительную информацию – значит испортить отношения с частником. А мы помним, что они приводят агентствам львиную часть суррогатных мам.

Агентство или посредник?

Если вы захотели стать суррогатной мамой и ищите информацию в интернете – то скорее всего вам попадется реклама от частника. Они не скупятся на рекламные бюджеты, размещений много, особенно в региональных газетах. Это позволяет агентству экономить на маркетинге и сосредоточиться на партнерстве с клиниками и бездетными парами. Но для самой мамы работать с агентством выгоднее, ведь нет наценок и уже годами выстроенных хитростей и уловок, на которых зарабатывают посредники. Потому, найдя такое объявление, выясните, с кем вы говорите. Как, например, стандартный вопрос при поиске квартиры: "Вы хозяин или риэлтор?". Если вам представятся как "агент", то это скорее всего тоже частник. У крупных агентств есть сайт или официальное представительство.

Спрашивайте, узнавайте, ведь решение стать суррогатной мамой – серьезный шаг, и от надежности вашего "проводника" во многом зависит и исход программы, и сам гонорар.

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