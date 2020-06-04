Карантин и суррогатное материнство: изоляция младенцев вскрыла системную проблему

Недавно в Украине вспыхнул скандал вокруг суррогатного материнства — в одной из киевских гостиниц оказались 46 детей, рожденных для иностранных пар, которые не могут их забрать из-за карантина. Во власти даже предложили запретить суррогатное материнство в стране и назвали это торговлей людьми. Правозащитники и юристы настаивают на необходимости дополнительно урегулировать эту сферу, а само суррогатное материнство рассматривают как метод лечения бесплодия. Сайт "Сегодня" разбирался, какова ситуация с суррогатным материнством в Украине.

Реакция властей

В начале мая стало известно, что в столичной гостинице "Венеция" находятся 46 малышей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранных граждан. Родители не могли забрать малышей в связи с карантином и закрытием границ. Все это вызвало резонанс со стороны не только общественности, но и чиновников.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства является массовой и системной в стране, а технологии суррогатного материнства рекламируют и представляют как "товар высокого качества".

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"Это свидетельствует о том, что государством не принимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать. Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине – проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан", — добавила Денисова.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба назвал все это эксплуатацией и рабством женщин, которые решают стать суррогатной матерью, а также "зарабатыванием денег на торговле детьми".

"Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и насильники", — пишет Кулеба на своей странице в Facebook.

"Каждый день мы по часу-полтора общаемся с женой по видеосвязи, чтобы она могла увидеть ребенка"

Ситуация быстро получила международный резонанс, и о ней написали десятки мировых СМИ. Генетические родители должны были приехать за своими детьми из 35 стран — Китая, Франции, Испании, Италии, Великобритании, США, Болгарии, Аргентины и т. д. Но помешал карантин и отмена авиасообщения.

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В конце мая в Украину удалось приехать 11 парам из Аргентины, которым МИД предоставил разрешение на въезд. 46-летние маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса мечтали о ребенке более 20 лет, сделали несколько операций и неудачных попыток искусственного оплодотворения, прошли подготовку для усыновления ребенка, но из-за медленного продвижения очереди в Аргентине решились на суррогатное материнство в Украине. К тому же, чтобы оплатить услуги клиники, они взяли кредит, который будут гасить еще 5 лет, рассказывает Радио Свобода.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безумно счастливы, что наконец здесь. Мы благодарны украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына. Он копия своего отца", — говорит мать Андреа Монтеро.

Сына они смогут увидеть только спустя две недели, ведь все прибывшие в страну должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. После этого пара будет оформлять детский паспорт и искать возможности вернуться домой.

"Мы очень обеспокоены, ведь Аргентина закрыла границы до сентября и если нам не разрешат въезд до этого времени, мы себе даже не представляем, как будем жить в чужой стране с младенцем в течение четырех месяцев", — добавила Монтеро.

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Рафа Айрес из Испании успел попасть в Украину еще в марте, до того, как закрыли границы. Но сейчас он вместе со своей новорожденной дочкой не может покинуть страну и вернуться домой. Его жена Мария не смогла приехать в Киев из-за работы и теперь волнуется о том, когда же сможет увидеть мужа и дочь, передает Reuters.

"Каждый день мы по часу-полтора общаемся с женой по видеосвязи, чтобы она могла увидеть ребенка. Это очень трудно", — говорит Рафа Айрес.

Он добавил, что медсестры и весь персонал в отеле очень ему помогают и облегчают жизнь.

Джулия и Питер — 30-летние родители из Германии (имена изменены по просьбе героев, т. к. в Германии запрещено суррогатное материнство) — тоже смогли приехать в Украину до закрытия границ, сообщает DW.

"Мы сразу же купили билеты и вылетели. А потом мы ждали два месяца нашу дочь в этом отеле", — говорит Джулия.

Но большинство других пар, которые не успели приехать, видят своих детей только на фото или видео, которые им присылает персонал клиники.

Метод лечения бесплодия

Правозащитники поясняют, что суррогатное материнство – это не услуга, а один из методов лечения бесплодия.

Оксана Покальчук, директор Amnesty International Ukraine, поясняет, что суррогатное материнство – это одна из форм вспомогательных репродуктивных технологий. Мифы о том, что репродуктивные технологии в стране не урегулированы, не соответствуют действительности.

"Вопрос о репродуктивных технологиях у нас закреплен в Гражданском и Семейном кодексах, а также есть приказ Министерства здравоохранения, который предусматривает, в каких случаях может применяться такая форма лечения бесплодия, как суррогатное материнство. Там есть конкретные требования: во-первых, мужчина с женщиной обязаны состоять в браке, во-вторых, есть много требований к женщине, у нее должна отсутствовать матка либо же она должна быть недоразвитой, также должно быть минимум четыре неудачные процедуры эко. И выйти за границы этого списка невозможно. Этот миф, что у человека есть много денег и он решает себе заказать ребенка, не соответствует действительности", — говорит Покальчук.

Действительно, в приказе Минздрава прописаны необходимые условия для проведения суррогатного материнства:

отсутствие матки у женщины (врожденное или приобретенное);

деформация шейки матки, тяжелые соматические заболевания, при которых вынашивание ребенка угрожает здоровью матери;

неудачные попытки вспомогательных репродуктивных технологий;

Помимо этого, пара обязана состоять в браке, и хотя бы один из будущих родителей должен иметь генетическую связь с ребенком. А вот суррогатная мать по украинскому регулированию не может иметь связь с ребенком. Для биологической матери, вопреки представлениям о "заказе ребенка", процедуры также достаточно сложные.

"Чтобы достать из тела женщины яйцеклетки, нужно пройти достаточно сложную процедуру гормональной стимуляции. Представления о том, что у женщины просто нет времени вынашивать ребенка и она его просто закажет, —это мифы", — поясняет Оксана Покальчук.

Для полноценного регулирования суррогатного материнства необходим закон

Адвокат, специалист в области репродуктивного права Елена Бабич на пресс-конференции заявила, что с точки зрения украинского законодательства суррогатное материнство — методика лечения бесплодия. Данная методика возможна при ряде условий, так что нельзя называть суррогатное материнство торговлей людьми.

"Проблема в том, что большинство моментов необходимо урегулировать на уровне закона, а не подзаконного акта, необходимо урегулировать и внедрять административную и уголовную ответственность за нарушения в этой сфере. Также назрел вопрос лицензирования посредников при суррогатном материнстве. Необходимо установить требования, чтобы это были зарегистрированные юрлица, чтобы они придерживались требований и действующего законодательства, что сделает невозможной деятельность всех недобросовестных посредников", — рассказала Бабич.

Оксана Покальчук добавила, что система функционирует: есть клиники, родители, суррогатные матери, а между ними – агентства. С этими посредниками часто возникают проблемы из-за того, что существующего законодательства недостаточно для обеспечения базовых прав всех сторон.

"Получается, что все вопросы решают в договорном порядке. Стороны заключают договор и там прописывают условия. Но этого недостаточно. Мы не можем такие ответственные правоотношения возложить только на договорную форму реализации. Потому что где гарантия, что суррогатная мать имеет достаточно знаний, чтобы вычитать этого договор или что ей его правильно вычитают? Теоретически все это возлагается на агентства, но потом очень тяжело привлечь их к какой-то ответственности. Мы пытаемся донести, что нужен закон, закрепить на надлежащем уровне права всех сторон. Если все права будут закреплены, мы будем уверены, что стороны защищены", — говорит Покальчук.

Она добавила, что торговля людьми — это удержание человека, которое связано с эксплуатацией, а эмбрион генетически принадлежит родителям. Поэтому использовать месседжи о торговле детьми некорректно.

Вирусолог, эксперт по биотехнологии Юрий Леонов также отмечает необходимость регулирования сферы суррогатного материнства, чтобы защитить права всех сторон.

"В Украине сложилась благоприятная ситуация по ряду факторов: это и приемлемые цены, и лояльное законодательство, и, главное, замечательный результат процедуры (положительные результаты в 95%). Кроме того, высококвалифицированные специалисты, отличные условия роддомов, которые задействованы в этой сфере, и минимальное (по сравнению с другими странами) количество негативных родов", — поясняет Леонов.

О том, в каких условиях живут новорожденные дети в ожидании своих биологических родителей, смотрите в сюжете "Сегодня":

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