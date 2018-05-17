Суд отдал активиста Майдана Бубенчика на поруки народным депутатам

Печерский райсуд Киева избрал активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде личного поручительства.

Как сообщается, соответствующее решение принял следственный судья Алексей Соколов. Суд определил поручителями Бубенчика двух народных депутатов – Андрея Денисенко и Олега Петренко.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании активисту Евромайдана пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Согласно решению суда, подозреваемый должен:

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;

прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие въезд и выезд в/из Украины.

"Разъяснить подозреваемому Бубенчику Ивану, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей, к нему может быть применена более строгая мера пресечения, а также наложено денежное взыскание от 0,25% до 2 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – отметил судья Соколов, огласив лишь резолютивную часть решения.

В свою очередь, прокурор заявила, что вопрос об обжаловании решения в Апелляционном суде Киева будет решаться после получения полного текста решения.

Как сообщалось, в ГПУ объяснили, что инкриминируют Бубенчику, кроме убийства "беркутовцев". В прокуратуре напомнили, что продолжается расследование преступлений во время протестных акций в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей.

Сам Бубенчик, стрелявший в "беркутовцев", отметил, что делал все, чтоб те боялись и бежали. В то же время активист отказался признавать, что убивал правоохранителей.