Суд отдал активиста Майдана Бубенчика на поруки народным депутатам
Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте активиста
Печерский райсуд Киева избрал активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде личного поручительства.
Как сообщается, соответствующее решение принял следственный судья Алексей Соколов. Суд определил поручителями Бубенчика двух народных депутатов – Андрея Денисенко и Олега Петренко.
Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании активисту Евромайдана пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Согласно решению суда, подозреваемый должен:
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;
- прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;
- сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие въезд и выезд в/из Украины.
"Разъяснить подозреваемому Бубенчику Ивану, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей, к нему может быть применена более строгая мера пресечения, а также наложено денежное взыскание от 0,25% до 2 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – отметил судья Соколов, огласив лишь резолютивную часть решения.
В свою очередь, прокурор заявила, что вопрос об обжаловании решения в Апелляционном суде Киева будет решаться после получения полного текста решения.
Как сообщалось, в ГПУ объяснили, что инкриминируют Бубенчику, кроме убийства "беркутовцев". В прокуратуре напомнили, что продолжается расследование преступлений во время протестных акций в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей.
Сам Бубенчик, стрелявший в "беркутовцев", отметил, что делал все, чтоб те боялись и бежали. В то же время активист отказался признавать, что убивал правоохранителей.
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