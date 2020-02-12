Нотариусам расширят права

/ Фото: Pixabay

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Право регистрировать браки украинцев хотят передать государственным и частным нотариусам. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Минюста Денис Малюська.

"Мы хотим, чтобы государственные и частные нотариусы могли регистрировать браки и разводы, – рассказал нам министр. – Но только те, где взаимное согласие, где нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров. Почему бы и нет? Нормальный сервис. Постепенно мы переходим к системе электронного нотариата. Поэтому, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы. Мы уже подготовили законопроект. Очень надеемся, что Рада его сможет принять в течение нескольких месяцев. В таком случае, к концу года мы сможем иметь работающую систему электронного нотариата".

По словам Малюськи, кроме того, для людей, которые содержатся в СИЗО, у Минюста есть планы сделать дополнительный сервис.

"Дать доступ к планшетам и онлайн-звонкам за определенную плату. По сути они и так есть, но сейчас доступ – через взятки", – уточнил глава ведомства.

Напомним, ранее эксперты Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ называли средний возраст, в котором украинцы предпочитают жениться и выходить замуж. Для женщин это – 25 лет, для мужчин – 28. При этом редкостью становится заключение браков в ранней молодости.

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