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Свежие данные Минздрава по эпидемии COVID-19: онлайн-брифинг

29 мая, 09:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине все еще каждый день появляются сотни новых зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает очередной брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, на утро 28 мая в Украине было 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. Только за среду зафиксировано 477 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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