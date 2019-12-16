Свидание с маньяком: как распознать в онлайн-переписке опасность и не попасть в ловушку

Недавно Украину напугала история девушки, которая чуть не стала жертвой маньяка. Тот пригласил ее в гости и показал тело убитой женщины. Новости "Сегодня" решили проверить: как много опрометчивых девушек готовы прыгнуть в ловушку? И выяснили, как распознать опасность в романтических отношениях.

Ирина познакомилась с ним во время съемки. Вскоре в соцсетях, мужчина пригласил ее погулять по безлюдному пляжу Днепра. Среди ночи. Когда же получил отпор – пошел в наступление.

"Я проигнорировала, свидание не состоялось. Прошло где-то две недели и мужчина начал писать неприлично о том, что он хочет, со всеми подробностями. Я была в шоке", – рассказывает Ирина Каминская, корреспондент.

И заблокировала наглого собеседника. Был ли это просто плохой шутник, или опасный извращенец, Ирина так и не узнала... Да и распознать маньяка при общении онлайн – почти невозможно, говорит судебный эксперт:

"Все маньяки, серийные убийцы, которых я знаю – это абсолютно нормальные люди, такие же как вы, как я, все вокруг нас".

Насторожить сетевой донжуан может разве что чужим фото на аватарке, мизером описания в профиле и избытком смайликов в переписке. Все это маскирует истинную личность, истинные намерения которой узнать можно только во время встречи. На первое свидание стоит прихватить и подругу мол, с ней спокойнее и веселее. И самой, конечно, быть начеку.

"Можно при себе иметь средства защиты, например, газовый баллончик, ключи в связке. На случай если затянут в жилье, свяжут руки, можно перочинный ножик иметь с собой", – отмечает Юрий Ирхин, судебный эксперт

Зато психологи советуют вооружиться серьезными вопросами, которые сразу поставить новому знакомому.

Олеся Карпенко – эксперт позитивной психотерапии и онлайн знакомств:

"А чем ты гордишься? Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Именно из этого уже можно формировать личность по его ответам. Очень внимательно слушать, не дорисовывать, не додумывать, а слушать, как он отвечает и сравнивать с тем, какой была переписка в интернете, совпадают эти факты или нет".

Главное, уверяют специалисты, не соглашайтесь на первом же свидании на приглашение в гости или прогулку по удаленным, безлюдным местам. Лучше предложите знакомство там, где уже были не раз и хорошо ориентируетесь. Это и романтику не испортит и жизни убережет.

Напомним, ранее в свете нападений на женщин в Киеве, новости "Сегодня", разбирались, почему не могут обезвредить преступника и как защититься. Оказалось, что соседи нападающего не могут обратиться в суд, чтобы того принудительно отправили на лечение.

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