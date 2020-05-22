Массовый расстрел в Новоселице: "Выживший стучал в двери по селу, я открыл и спас его"

По словам сельчан, парень спасся благодаря тому, что был трезвым

Стали известны новые подробности жуткого расстрела семи человек близ села Новоселица Житомирской области.

Как мы выяснили, единственный выживший мужчина спасся благодаря тому, что ему глубокой ночью открыл двери своего дома местный житель. Мы разыскали этого человека, который спас очевидца расстрела и пообщались с ним.

"Если бы я не открыл этому человеку дверь ночью, то он был бы восьмым убитым. По моей информации, стрелок искал этого парня. Все было так: убежавший с места расстрела парень стучал ко многим в двери, но ему никто не открывал", – рассказал нам житель Новоселицы Сергей.

Он добавил, что мужчина стучался в окна и двери его дома.

"Когда я увидел испуганного человека, то я, конечно, открыл дверь и понял, что произошло что-то страшное. Передо мной стоял босой человек, в нижнем белье. Мне он рассказал, что ему удалось убежать от стрелявшего. Я пустил этого человека домой и позвонил в полицию. Также я сделал вывод, что этот парень спасся благодаря тому, что был трезвым", – рассказал местный житель.

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По словам односельчан, подозреваемый в убийстве 58-летний Анатолий З. занимался в селе разведением рыбы.

"На все вопросы ответит следствие. Знаем, что задержанный был очень вспыльчивым человеком", – рассказали нам в Новоселице.

Напомним, как сообщили в МВД, в ночь на 22 мая в Житомирской области на берегу озера вблизи села Новоселица местный житель расстрелял семерых своих приятелей, которых знал на протяжении нескольких лет.

Также сообщалось, что жена стрелка назвала возможную версию конфликта, после которого началась стрельба.

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