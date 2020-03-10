"Світи! Світ –це ти!": YASNO в своей весенней кампании призывает находить время для себя

Цель кампании – напомнить о времени, которое важно находить на себя и делать то, что вдохновляет: заниматься спортом, творить, отдыхать

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO запускает весеннюю кампанию "Світи! Світ – це ти!". Ее цель – напомнить о времени, которое важно находить на себя и делать то, что вдохновляет: заниматься спортом, творить, отдыхать. Потому что именно такие вещи помогают стать счастливее и энергичнее и обрести внутренний свет.

Чтобы поздравить клиентов с весной, YASNO предлагает всем желающим принять участие в интерактиве "Яким світлом ти сяєш?". Он доступен по ссылке https://yasno.com.ua/promo. Также присоединиться можно через нашу страницу в Facebook, на сайте yasno.com.ua или отсканировать QR-код с платежки за электроэнергию.

"Когда мы светимся изнутри, то способны осветить весь мир! Мы понимаем, насколько важно находить время для себя. Каждый день в своей деятельности мы совершенствуем сервисы, чтобы наши клиенты могли передать показания, оплатить электроэнергию и получить консультацию дистанционно, всего за несколько минут. Это сохранит для вас еще больше времени на любимые дела", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Несколько ответов на ясные вопросы интерактива позволят узнать, каким светом вы сияете: как звезда, солнце или квазар? Приятным сюрпризом будут яркие анимированные маски, с помощью которых можно сделать красивые фото для своих страниц в соцсетях и поделиться с друзьями. Но это еще не все.

В тренде В Украину идет атмосферный фронт: погода испортится почти везде

Всех участников кампании ждет еще один сюрприз. Это 7 действенных советов, как находить еще больше времени для себя. Узнать о них можно в вебинаре "Відшукай своє джерело світла або тайм-менеджмент для щастя". Его мы подготовили вместе с Юлией Бойко, известным бизнес-тренером компании BogushTime и экспертом по управлению временем.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама