Свобода по-шахтерски: чем живут горняки в Украине и как развлекаются

День шахтера и День независимости - что общего у этих двух праздников

Говорят, с шахтерами шутки плохи. Еще во Вторую мировую войну немцы больше всего боялись шахтеров и моряков, потому что те побеждали противников даже без оружия. Командование отправляло шахтерские батальоны с одной лопаткой в руке под лозунгом: "Оружие добудете в бою". Так что "вилять" перед шахтерами не имеет смысла — они заглядывают в глаза опасности каждый день. А уровень уважения шахтеров в стране был и остается высоким.

Конечно, со времен Стаханова угольная промышленность существенно изменилась. Улучшились условия труда, а процесс добычи угля автоматизировался. Украина сделала ставку на энергонезависимость и быстро развивается в этом направлении.

Вклад шахтеров ДТЭК в энергонезависимость — добыча угля для большей части всех украинских ТЭС. Современные шахтеры — люди с разносторонними интересами, а их выбор профессии — осознанное решение. Они знают, в чем суть их работы, и трудятся ради тепла и света для всей Украины. Они ценят свободу, любят землю своих предков и чтут семейные традиции.

Современные шахты — это целые подземные города! На каждом горизонте (подземном "этаже") есть развитая сеть туннелей. Здесь ездит свой электротранспорт, есть подземные медпункты, радиосвязь, а кое-где — даже интернет! По статистике, на две тысячи горняков предприятия половина — с высшим и средним специальным образованием. Мало того: пятая часть сотрудников на шахтах — женщины.

Накануне Дня шахтера новости "Сегодня" собрали истории горняков, которые более шести часов в день проводят под землей, но при этом радуются жизни. Недаром в песне поется: "Что ты знаешь о солнце, если в шахте не был?" Современные шахтеры умеют радоваться солнцу, ветру, водным брызгам и духу свободы.

/ Фото: Сегодня

Шахтер Максим: объехал на байке пол-Украины

Максим Тюков уверен: у настоящего мужчины должен быть байк из Японии, парфюм из Франции и жена из Донецкой области. В "Фейсбуке" Максима знают как байкера и руководителя мотоклуба городка Угледара. На своей Yamaha Drag Star он объехал уже пол-Украины и страны ближнего зарубежья, где у него множество друзей.

"В детстве, как и все мальчишки, катался на мопедах, мотоциклах "Иж", "Минск", — вспоминает наш герой. — Первый серьезный мотоцикл (МТ 10-36 Киевского завода) появился в 26 лет. Мы с наставником переделали его "на американский лад": долгими зимними вечерами пропадали в гараже и переваривали каждую деталь. А вот Yamaha Drag Star появилась позже благодаря инвестициям всех родных, так что это и друг, и член семьи. Байк помогает мне почувствовать свободу — через скорость, ветер, движение, запах асфальта и закат. За рулем я чувствую себя птицей. Есть только я и дорога — в этом и есть свобода".

Кроме того, Максим — потомственных шахтер. После Второй мировой войны его дед был бригадиром забойщиков в Горловке, отец 30 лет проработал на "Южнодонбасской №1".

"Как отец, я стал механиком, и проработал на "Южнодонбасской №1" 13 лет, пока не началась война, — говорит Максим. — Прежде наша шахта была третьей среди лидеров в Украине по добыче угля, а стала третьей "с хвоста". Пришлось перебраться в Першотравенск (Днепропетровская область). В "ДТЭК Павлоградугле" все иначе — здесь стабильная обстановка и достойные, своевременные зарплаты, так что я доволен".

Сразу после вуза Максим Тюков занимался добычей угля на комбайнах, теперь — перешел в ремонтную бригаду, работает механиком. Самая большая глубина, на которую он спускался, — 620 метров.

"По сей день, как спускаюсь в шахту, внутри меня звучит любимая песня отца — "Забойная": "Спуск и подъем, лава за лавою. В шахту идем мы не за славою. Уголь даем — самое главное".

Как у настоящего мужчины, у Максима и жена из Донецкой области, и сын-богатырь — занимается пауэрлифтингом.

"В свои 11 лет он мечтает стать офицером офицером ВДВ, — с улыбкой говорит отец. — Хочет поступить в Одесский институт сухопутных войск. У него шахтерская решимость: если уж четко выбрал, отступать не будет".

Есть в семье Тюковых и свои традиции: перед уходом на работу каждое утро — обязательно поцелуй любимой жены.

"Это как благословение, — говорит Максим. — Ведь кто знает? Работа наша — очень опасная. Так было заведено в нашей семье из поколения в поколение".

Байкер Максим Тюков. Зам. механика ДТЭК ШУ Днепровское / Фото: Данил Павлов

Денис: открыл школу брейк-данса в родном городке

А вот 27-летний шахтер Денис Тутов в своем городке Терновка на Днепропетровщине открыл студию танца и мечтает вырастить хотя бы одного олимпийского чемпиона. Брейк-дансом заболел в 13 лет, когда вместе с друзьями насмотрелся рэперских клипов.

"Тогда я решил: во что бы то ни стало научусь так же танцевать. И понеслось, — вспоминает Денис. — Конечно, за эти 14 лет я уходил в другие направления — например, кросс-фит (популярный в США вид спорта, совмещающий тяжелую атлетику, пауэрлифтинг, гимнастику и пр.), но потом все равно возвращался к брейк-дансу. Для меня танцы — это хобби, отдушина, чтобы не сидеть дома, не смотреть сериалы и не играть в компьютерные игры. И вообще я считаю: чтобы не окаменеть, надо каждые несколько лет осваивать что-то новое".

Именно поэтому к нам на встречу Денис пришел в одежде собственного пошива:

"Все на мне, кроме обуви, — собственного изготовления: джинсы, кожаная сумка, пиджак. Я все время осваиваю что-то новое. Чем больше навыков, тем интереснее смотришь на жизнь, по-другому, она становится ценнее".

Хотя, конечно, в шахтерском городке хиповские приспущенные штаны и рваная футболка выглядят нестандартно, признается Денис.

"Для шахтерского городка я одеваюсь необычно — это точно, — с улыбкой говорит наш герой. — Но если делают замечания, никогда не перечу, с шахтерами спорить не стоит. Потому всегда отвечаю: "Да, учту". И так каждый день. Но ведь жизнь должна быть разносторонняя! Работа — это лишь часть жизни. Остальное я заполняю тем, что мне интересно, изучению новых навыков. Мне кажется, в этом счастье. Как-то я услышал мудрую мысль о том, что каждые три года нужно постигать что-то новое. С тех пор так и стараюсь жить, и в таком направлении буду воспитывать свою дочь. Только при этом обязательно дам ей высшее образование и английский. Хочу, чтобы она повидала мир. Когда мы приезжаем на соревнования по брейк-дансу, общаемся с танцорами из других городов и стран, они искренне удивляются: "Ты работаешь на шахте? Ого! Ну ты даешь!".

Уже 7 лет Денис Тутов работает подземным электрослесарем на "Западно-Донбасской", которую считают шахтой-гигантом этого региона. Наш герой окончил Терновский горный лицей и пошел на шахту, так как это была единственная возможность регулярного и достойного заработка.

"По большому счету, что шахта, что завод, что работа по 12 часов в ресторане быстрого питания — неимоверный и тяжелый труд, — уверен Денис. — После смены и заводчанин, и шахтер, и повар валятся с ног от усталости. Другое дело, что наша работа — опасная. Хотя опять же: если ты знаешь, как вести себя в шахте, ничего страшного не будет. Большинство аварий — это несоблюдение техники безопасности. Сейчас я больше работаю в цеху, и в шахту спускаюсь редко. Для меня нет разницы — что в шахте, что в цехе работать. Но многие шахтеры больше любят именно шахту, цех для них — мучение! В шахте многие себя чувствуют естественнее, как в тренажерке для легкоатлетов. Физический труд — очень тяжелый, но в нем нет интриг и подводных камней социума. Моим наставникам, старшему поколению, палец в рот не клади. У них разговор короткий: "Полезь, поработай смену-другую, потом будем разговаривать". Но у них условия труда были намного сложнее. Нынешнее поколение не такое жесткое. Сейчас шахтеры, как и все, сидят в YouTube, играют в компьютерные игры. Разве что юмор и сленг шахтерский остались прежними, но это времени неподвластно".

14 лет брейк-данса: "Это отдушина, чтобы не сидеть за компом" / Фото: Данил Павлов

Экстремал Ирина: роддом, шахта и конь Джокер

Ирина Малькова — спортсменка и экстремал. Она и в походы все время ходит, и на байдарках по рекам спускается, и на лошадях несется во всю прыть. По профессии Ирина — фельдшер-акушер, стать доктором мечтала еще с детства. В мечте этой следует винить ее любимых писателей — Булгакова и Чехова, которые тоже были врачами.

Почти 30 лет Ирина проработала в местном роддоме, а последние 10 лет трудится подземным фельдшером здравпункта шахтоуправления Добропольское.

"У меня одна работа — для души, вторая — для стабильности, — говорит Ирина. — Наверное, я счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что люблю. Кабинет мой находится на 450-метровой глубине, так что я как раз посередине, но мне нравится: чем сложнее, тем интереснее". "Дома я никогда не рассказываю, какие травмы в шахте случаются, — говорит фельдшер. — У меня какая-то врачебная карма. Еду в отпуск — в поезде кто-то обязательно руку поранит. Захожу в супермаркет — кто-то в обморок упадет".

Энергия у Ирины — неуемная. Каждое утро — обход территории в радиусе 20 км.

"Люблю катание на байдарках, — говорит медработник. — Недавно мы по Осколу проплыли 80 км, в этом году — по Северскому Донцу. Но особо люблю верховую езду. Мой первый конь, Джокер, — при школе олимпийского резерва. Однажды, помню, меня вдруг лошадь понесла. Я уже еле держусь, думаю: сейчас лошадь споткнется — и все! Оказалось, она за жеребенком своим бежала, и все закончилось хорошо. А у меня мечта появилась: снова испытать подобное. В экстриме меня хорошо понимает молодежь, с которой я занимаюсь в спортзале. Они заряжают меня энергией, учат смотреть на мир проще и веселее".

Ирина Малькова: "Очень люблю катание, чтобы во всю прыть!"

Водная стихия шахтера Мальвины

26-летняя Мальвина Гармаш плавает с самого детства. Обожает прыгать с пятиметровой вышки в воду "щучкой", и вообще считает воду своей стихией свободы. На местных соревнованиях по плаванию ее команда занимает первые места. А вот за свое сказочное имя Мальвина благодарит папу.

"Он у нас настоящий романтик и фантазер, что для шахтеров не очень обычно, — с улыбкой говорит героиня. — Вообще папа очень ждал мальчика, хотел назвать сына Степашкой. Потому когда в роддоме сказали, что родилась девочка, он немного растерялся и долго выбирал имя. Сначала назвал меня Машей, потом Мариной, а потом вдруг решил — будет Мальвина. Сейчас отец уже на пенсии, и стал намного мягче, начал даже рисовать! А пока работал в шахте, дома царил полный патриархат. Если он сказал — это не обсуждается. Раз решил, что дочь его будет Мальвина Николаевна — все! Но это имя очень помогает по жизни. В школе поначалу дети подшучивали, но старший брат всегда меня защищал. А когда поступила в горный университет, преподаватели и студенты удивлялись и восторгались. На работе — еще лучше: мое имя очень быстро запоминают".

Мальвина с удовольствием говорит о своей работе.

"Я выбрала ее сама, — вспоминает наша героиня. — Мама хотела, чтобы я пошла на медицинский, а я мечтала работать на шахте в техотделе. Потому поступила в профильный вуз, закончила и устроилась в Управление технического контроля качества угля и стандартов. Мы и в шахту спускаемся, обследуем лавы и проходку. Помню, первый раз было страшновато. Во-первых, спецодежда и оборудование оказались тяжелыми. Во-вторых, я же думала, что там будут большие туннели-проходы, а оказалось, что там темно, а проходы порой — низкие и узкие. Но я быстро привыкла. И ни разу не пожалела, что не пошла в мединститут".

Это и неудивительно — ведь Мальвина родилась в семье, где шахтеры все, и мужчины, и женщины.

"Шахта — это свой мир, — говорит Мальвина. — У нас так заведено: если шахтер с шахтером где-то на отдыхе встречаются — жены и дети сразу отходят в сторону, так как это надолго, и разговор будет мужской. Шахтеры работают в суровом мире, и это откладывает на них свой отпечаток. Они прямые, строгие. Для меня шахтер — символ настоящего мужчины, за таким как за каменной стеной! А работать среди настоящих мужчин — и приятно, и интересно".

Мальвина Гармаш. Готовится к прыжку с 5-метровой вышки / Фото: Данил Павлов

Рекорды и древний дух гор

Условия добычи угля в Украине — одни из самых сложных в мире. У нас тонкие угольные пласты — около 1 м (в Китае — 3—3,5 м, в Австралии — 2—3 м). Глубокие шахты — в среднем 600 м (в Австралии половина угля добывается открытым способом — из карьеров, в ЮАР и Китае глубина — около 200—300 м). Плюс тектоническое нарушение месторождений, опасность выбросов угля и газа, а также большой приток воды. Шахта имени Сташкова в Западном Донбассе — на 2-м месте в мире по объему притока воды. Здесь подземные воды наполняют горные выработки со скоростью 1200 кубометров в час! Водоприток настолько велик, что если ее не откачивать, всего через 17 лет под землей образуется огромное озеро. В 2015 году шахтеры ДТЭК ШУ Терновское сделали то, что не удавалось никому в Европе! Прошли выработкой (провели подземный тоннель) через очень крупное тектоническое нарушение — огромную 50-километровую трещину в земле. За трещиной — новые угольные поля на 10 млн тонн. У шахтеров много легенд и примет. Самая известная — легенда о Шубине. Это горный дух, хозяин шахтных подземелий, который выводит горняков на поверхность при обвалах. На самом деле шубины — древняя шахтерская специальность. Они выполняли работу по выжиганию газа метана в выработках, чтобы не было взрывов. Ходили по штрекам с открытым огнем — свечой — и провоцировали мелкие вспышки газа. А чтобы не обжечься, надевали шубу и обливали ее водой. Потому и шубины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Донбассе бастуют шахтеры из-за отсутствия зарплаты. Из почти трех миллиардов гривен долгов по зарплате в Украине — треть шахтерские.

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