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"Свобода слова Савика Шустера": Формула мира

4 октября, 17:47

Гостями студии будут известные политики и партийные деятели

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В пятницу, 4 октября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о путях разрешения ситуации на Донбассе.

Гостями пятого выпуска станут президент Украины (2014 – 2019) Петр Порошенко, президент Украины (1991 – 1994) Леонид Кравчук, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель СБУ (2006 – 2010) Валентин Наливайченко, министр иностранных дел Швеции (2006 – 2014) Карл Бильдт.

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Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Источник: Сегодня

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