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"Свобода слова Савика Шустера": как страна очутилась на грани выживания

10 апреля, 13:46

Юрий Божко

В студии политики и эксперты обсудят главные события уходящей недели

В пятницу, 10 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", состоится эксклюзивное обсуждения с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, оставшимся без работы из-за карантина, и программы действий правительства.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, в каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом. А также будут говорить о том, какие могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Гостями выпуска станут:

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  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;
  • Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
  • Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа – За жизнь";
  • Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";
  • Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;
  • Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Напомним, в прошлом выпуске ток-шоув студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками выясняли, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни.

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Источник: Сегодня

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