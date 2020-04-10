"Свобода слова Савика Шустера": как страна очутилась на грани выживания

В пятницу, 10 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", состоится эксклюзивное обсуждения с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, оставшимся без работы из-за карантина, и программы действий правительства.
В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, в каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом. А также будут говорить о том, какие могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?
Гостями выпуска станут:
- Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
- Сергей Марченко, министр финансов Украины;
- Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
- Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа – За жизнь";
- Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";
- Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;
- Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Напомним, в прошлом выпуске ток-шоув студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками выясняли, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни.
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