"Свобода слова Савика Шустера": как страна очутилась на грани выживания

В пятницу, 10 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", состоится эксклюзивное обсуждения с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, оставшимся без работы из-за карантина, и программы действий правительства.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, в каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом. А также будут говорить о том, какие могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Гостями выпуска станут:

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Денис Шмыгаль , премьер-министр Украины;

, премьер-министр Украины; Сергей Марченко , министр финансов Украины;

, министр финансов Украины; Игорь Петрашко , министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Марина Лазебная , министр социальной политики Украины;

, министр социальной политики Украины; Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел Украины;

, заместитель министра внутренних дел Украины; Егор Фирсов , исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;

, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины; Давид Арахамия , председатель фракции партии "Слуга народа";

, председатель фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

, лидер партии ВО "Батькивщина"; Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа – За жизнь"; Ярослав Железняк , заместитель председателя фракции партии "Голос";

, заместитель председателя фракции партии "Голос"; Элла Либанова , директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины; Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Напомним, в прошлом выпуске ток-шоув студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками выясняли, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни.

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