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"Свобода слова Савика Шустера": Кассовый майдан под Офисом президента

18 октября, 17:06

Гостями студии будут политики, эксперты и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 18 октября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о протестах предпринимателей, борьбу с контрабандой, кассовые чеки и вывод бизнеса из тени, в общем.

На вопрос, почему под Офисом президента появились первые палатки, даст ответ председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Кто сядет первым? Ответит в студии заместитель генерального прокурора Виктор Чумак. Кто получит миллионы за коррупционеров – обличители или стукачи? Об этих и других вопросах будут говорить в прямом эфире "Свобода слова Савика Шустера".

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Гостями шестого выпуска станут председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, заместитель Офиса президента Юлия Кузнецова, заместитель генерального прокурора (2015-2016 гг.) Давид Сакварелидзе, народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Власенко, народный депутат VIII созыва Оксана Продан, народный депутат от "Слуга народа" Галина Янченко, народный депутат от "Слуга народа", соавтор законов о кассовых аппаратах Роксолана Пидласа, народный депутат от "Європейської Солідарності" Артур Герасимов, председатель Государственной регуляторной службы (2015 – 2019 ГГ.) Ксения Ляпина, Президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко, Председатель общественного объединения "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

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Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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свобода слова народный депутат Виктор Чумак Верланов

Источник: Сегодня

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