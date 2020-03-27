"Свобода слова Савика Шустера": Коронавирус #Stayathomeplease

Сегодня, 27 марта, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать с лидерами парламентских фракций законы, которые будут приняты в субботу и касаются каждого украинца.
В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками будет выяснять, как спасти Украину от болезни и не потерять экономику, хватит ли в нашей стране тестов на коронавирус, а также как в Украине планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей. .
Кроме этого, не обойдут темы введения чрезвычайного положения в Украине. А также в программе покажут, какие существуют подходы к борьбе с коронавирусом в разных странах.
Гостями выпуска станут:
- Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",
- Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
- Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;
- Алексей Каспрук, мэр Черновцов;
- Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";
- Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог
Напомним, в прошлой программе Савик Шустер и гости выясняли, как карантинные меры повлияют на украинцев.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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