"Свобода слова Савика Шустера": Коронавирус #Stayathomeplease

Савик Шустер вместе с чиновниками будет выяснять, как спасти Украину от болезни и не потерять экономику

Сегодня, 27 марта, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать с лидерами парламентских фракций законы, которые будут приняты в субботу и касаются каждого украинца.

В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками будет выяснять, как спасти Украину от болезни и не потерять экономику, хватит ли в нашей стране тестов на коронавирус, а также как в Украине планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей. .

Кроме этого, не обойдут темы введения чрезвычайного положения в Украине. А также в программе покажут, какие существуют подходы к борьбе с коронавирусом в разных странах.

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Гостями выпуска станут:

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

глава фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина",

, лидер партии ВО "Батькивщина", Святослав Вакарчук , лидер партии "Голос";

, лидер партии "Голос"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность"; Дмитрий Наталуха , народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития; Алексей Каспрук , мэр Черновцов;

, мэр Черновцов; Игорь Кузин , исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";

, исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины"; Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог

Напомним, в прошлой программе Савик Шустер и гости выясняли, как карантинные меры повлияют на украинцев.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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