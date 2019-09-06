"Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляция

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

На телеканале "Украина" стартовало ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Обновленное социально-политическое шоу выходит в эфир из современнейшей студии, которую специально придумали французские телевизионщики.

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Среди ноу-хау – считывание эмоций с лиц всех присутствующих в студии, звук, который участники могут слышать по-разному, и многое другое. Каждую программу 100 зрителей в студии будут участниками шоу. Место каждого оборудовано мини-компьютером. С его помощью можно голосовать за или против высказываний гостя. А мини-камеры будут фиксировать их эмоциональную реакцию во время голосования.

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Как сообщалось, традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей: политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Так, уже в эту пятницу на "Свободе слова Савика Шустера" появятся лидеры пяти фракций новой Верховной Рады.

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