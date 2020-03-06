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"Свобода слова Савика Шустера": "Новое правительство – старые проблемы"

6 марта, 13:44

Зоя Кравчук

Гости студии обсудят, какие задачи стоят перед "перезагруженным" Кабмином

Сегодня, 6 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

Гостями выпуска станут:

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  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины,
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 – 2016)
  • Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013)
  • Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
  • Илья Емец, министр здравоохранения Украины,
  • Игорь Уманский, министр финансов Украины,
  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины,
  • Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 – 2018),
  • Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 – 2019),
  • Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019),
  • Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council

Как известно, 4 марта Алексей Гончарук был уволен с поста премьер-министра Украины. Новым премьером стал Денис Шмыгаль, который до назначения занимал должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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Причиной замены Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но, похоже, он им не воспользовался.

Новый премьер-министр уже назвал важнейший вызов для Украины, а также рассказал, какие три шага будут предприняты правительством для восстановления промышленности.

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свобода слова савик шустер Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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