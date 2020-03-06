"Свобода слова Савика Шустера": "Новое правительство – старые проблемы"

Сегодня, 6 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

Гостями выпуска станут:

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины,

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 – 2016)

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013)

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Илья Емец, министр здравоохранения Украины,

Игорь Уманский, министр финансов Украины,

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины,

Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 – 2018),

Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 – 2019),

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019),

Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council

Как известно, 4 марта Алексей Гончарук был уволен с поста премьер-министра Украины. Новым премьером стал Денис Шмыгаль, который до назначения занимал должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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Причиной замены Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но, похоже, он им не воспользовался.

Новый премьер-министр уже назвал важнейший вызов для Украины, а также рассказал, какие три шага будут предприняты правительством для восстановления промышленности.

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