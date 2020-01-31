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"Свобода слова Савика Шустера" – о вирусе без границ, sms-увольнении и электронной переписи населения

31 января, 13:01

Эксперты в студии будут разбираться, так ли страшен Трудовой кодекс, и чем грозит коронавирус украинцам

Сегодня, 31 января, в 21:00 в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.

Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли доверять ее результатам.

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Гостями выпуска станут:

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Фото: flickr.com/spoilt.exile
  • Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров Украины;
  • Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина";
  • Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная Платформа – За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики;
  • Юлия Клименко, народный депутат "Голос"
  • Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
  • Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины
  • Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля"
  • Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза
  • Александр Коляда, биолог-генетик.

Как известно, парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК): он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. Предыдущий парламент одобрил законопроект только в первом чтении, но новые депутаты решили переписать все по-своему. Уже говорили про увеличение отпуска и четырехчасовую "сиесту" для самых тяжелых профессий, уменьшение декретных дней и сокращение количества праздников. Министр экономики эксклюзивно поделился с новостями "Сегодня" подробностями проекта:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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свобода слова савик шустер Трудовой кодекс коронавирус Тимофей Милованов Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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