"Свобода слова Савика Шустера" – о вирусе без границ, sms-увольнении и электронной переписи населения

Эксперты в студии будут разбираться, так ли страшен Трудовой кодекс, и чем грозит коронавирус украинцам

Сегодня, 31 января, в 21:00 в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.

Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли доверять ее результатам.

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Гостями выпуска станут:

Дмитрий Дубилет , министр Кабинета Министров Украины;

, министр Кабинета Министров Украины; Тимофей Милованов , министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Алексей Данилов , секретарь СНБО Украины;

, секретарь СНБО Украины; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батьківщина";

, лидер партии ВО "Батьківщина"; Наталия Королевская , народный депутат, "Оппозиционная Платформа – За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики;

, народный депутат, "Оппозиционная Платформа – За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики; Юлия Клименко , народный депутат "Голос"

, народный депутат "Голос" Анна Деревянко , исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;

, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Евгений Головаха , заместитель директора Института социологии НАН Украины

, заместитель директора Института социологии НАН Украины Елена Дума , председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля"

, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля" Павел Прудников , заместитель председателя Атомпрофсоюза

, заместитель председателя Атомпрофсоюза Александр Коляда, биолог-генетик.

Как известно, парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК): он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. Предыдущий парламент одобрил законопроект только в первом чтении, но новые депутаты решили переписать все по-своему. Уже говорили про увеличение отпуска и четырехчасовую "сиесту" для самых тяжелых профессий, уменьшение декретных дней и сокращение количества праздников. Министр экономики эксклюзивно поделился с новостями "Сегодня" подробностями проекта:

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