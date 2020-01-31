"Свобода слова Савика Шустера" – о вирусе без границ, sms-увольнении и электронной переписи населения

Сегодня, 31 января, в 21:00 в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.
Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли доверять ее результатам.
Гостями выпуска станут:
- Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров Украины;
- Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина";
- Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная Платформа – За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики;
- Юлия Клименко, народный депутат "Голос"
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
- Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины
- Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля"
- Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза
- Александр Коляда, биолог-генетик.
Как известно, парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК): он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. Предыдущий парламент одобрил законопроект только в первом чтении, но новые депутаты решили переписать все по-своему. Уже говорили про увеличение отпуска и четырехчасовую "сиесту" для самых тяжелых профессий, уменьшение декретных дней и сокращение количества праздников. Министр экономики эксклюзивно поделился с новостями "Сегодня" подробностями проекта:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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