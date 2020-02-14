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"Свобода слова Савика Шустера": "Премьерные платежки"

14 февраля, 12:30

Гости студии обсудят, сколько будем платить за коммуналку

Сегодня, 14 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить с премьером и правительством о том, сколько будем платить за коммунальные услуги.

Гостями выпуска станут:

  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины;
  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия";
  • Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 – сентябрь 2019);
  • Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП);
  • Алексей Кучеренко, народный депутат ВО "Батьківщина", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;
  • Юлия Кузнецова, заместитель главы Офиса Президента Украины.

Напомним: 1 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если новое правительство не решит структурную проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется попрощаться.

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"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. И если модели не будет, уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством", – сказал Зеленский в программе "100 дней президента".

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Фото: PXhere

В январе этого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет снизить расходы граждан на оплату ЖКУ до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья.

Позже министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%.

Зато выросли счета за холодную воду: в зависимости от региона, вода подорожала на 6-20%, причем уже с 5 февраля.

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коммуналка свобода слова савик шустер Олег Ляшко Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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