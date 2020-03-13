"Свобода слова Савика Шустера": "Путинская Конституция: угрозы для Украины"

Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину.
Также в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, что дальше будет с Донбассом, и сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.
Кроме этого, впервые шоу пройдет без аудитории, которая является важной составляющей программы, и без голосования зрителей в прямом эфире. Решение было принято, чтобы обезопасить людей от угроз, связанных с распространением коронавируса в стране.
Гостями выпуска станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);
- Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);
- Давид Арахамия, Председатель фракции партии "Слуга народу";
- Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Андрей Белецкий, лидер партии "Національний корпус";
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Європейська солідарність";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;
- Игорь Смешко, глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила і Честь";
- Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;
- Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс – Украина";
- Олесь Доний, политический деятель.
Напомним: Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.
На это решение бурно отреагировали соцсети: пользователи увидели в этом решении путь к узурпации власти и уничтожение самого принципа сменяемости власти в стране.
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