"Свобода слова Савика Шустера": "Путинская Конституция: угрозы для Украины"

Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину.

Также в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, что дальше будет с Донбассом, и сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.

Кроме этого, впервые шоу пройдет без аудитории, которая является важной составляющей программы, и без голосования зрителей в прямом эфире. Решение было принято, чтобы обезопасить людей от угроз, связанных с распространением коронавируса в стране.

Реклама

Гостями выпуска станут:

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);

Давид Арахамия, Председатель фракции партии "Слуга народу";

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Андрей Белецкий, лидер партии "Національний корпус";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Європейська солідарність";

Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила і Честь";

Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс – Украина";

Олесь Доний, политический деятель.

Напомним: Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.

На это решение бурно отреагировали соцсети: пользователи увидели в этом решении путь к узурпации власти и уничтожение самого принципа сменяемости власти в стране.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама