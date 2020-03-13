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"Свобода слова Савика Шустера": "Путинская Конституция: угрозы для Украины"

13 марта, 11:25

Зоя Кравчук

Впервые шоу пройдет без аудитории из-за угрозы распространения коронавируса

Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину.

Также в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, что дальше будет с Донбассом, и сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.

Кроме этого, впервые шоу пройдет без аудитории, которая является важной составляющей программы, и без голосования зрителей в прямом эфире. Решение было принято, чтобы обезопасить людей от угроз, связанных с распространением коронавируса в стране.

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Гостями выпуска станут:

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  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);
  • Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);
  • Давид Арахамия, Председатель фракции партии "Слуга народу";
  • Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
  • Андрей Белецкий, лидер партии "Національний корпус";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Європейська солідарність";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;
  • Игорь Смешко, глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила і Честь";
  • Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;
  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс – Украина";
  • Олесь Доний, политический деятель.

Напомним: Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.

На это решение бурно отреагировали соцсети: пользователи увидели в этом решении путь к узурпации власти и уничтожение самого принципа сменяемости власти в стране.

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Россия Конституция Донбасс свобода слова савик шустер Владимир Путин

Источник: Сегодня

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