Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

"Свобода слова Савика Шустера": "Земля тревоги нашей?"

7 февраля, 12:37

Гости студии обсудят, что будет с Украиной, когда откроется рынок земли

Сегодня, 7 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, какое будущее ожидает украинские села, и что унаследует будущие поколения, если открыть рынок земли.

Гостями выпуска станут:

Реклама

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);
  • Витольд Фокин, премьер-министр Украины (1990 – 1992) (прямое включение);
  • Александр Мороз, председатель Верховной Рады (1994 – 1998; 2006 – 2007);
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
  • Николай Сольский, народный депутат "Слуги народу", глава комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли;
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Опозиційна платформа – За Життя";
  • Даниил Пасько, глава Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Напомним, вчера, 6 февраля, Верховная Рада начала рассматривать финальную версию законопроекта о рынке земли, принятие которого может стать одним из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений. Вчера депутаты успели рассмотреть только 180 правок из более 4000, поданных к законопроекту, сегодня работа в парламенте продолжается. Поэтому депутаты не исключают, что рассмотрение закона может затянуться недели на две.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Юлия Тимошенко свобода слова савик шустер земельная реформа рынок земли Давид Арахамия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото
В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фотоFun
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фотоДнепр
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьFun
Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...