"Свобода слова Савика Шустера": "Земля тревоги нашей?"

Гости студии обсудят, что будет с Украиной, когда откроется рынок земли

Сегодня, 7 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, какое будущее ожидает украинские села, и что унаследует будущие поколения, если открыть рынок земли.

Гостями выпуска станут:

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Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);

Витольд Фокин, премьер-министр Украины (1990 – 1992) (прямое включение);

Александр Мороз, председатель Верховной Рады (1994 – 1998; 2006 – 2007);

Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Николай Сольский, народный депутат "Слуги народу", глава комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики;

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Опозиційна платформа – За Життя";

Даниил Пасько, глава Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Напомним, вчера, 6 февраля, Верховная Рада начала рассматривать финальную версию законопроекта о рынке земли, принятие которого может стать одним из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений. Вчера депутаты успели рассмотреть только 180 правок из более 4000, поданных к законопроекту, сегодня работа в парламенте продолжается. Поэтому депутаты не исключают, что рассмотрение закона может затянуться недели на две.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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