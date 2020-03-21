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Сводка ООС: боевики обстреляли украинских военных из запрещенного миномета

21 марта, 07:58

Мила Князьская-Ханова

За сутки - девять случаев нарушение режима прекращения огня

В пятницу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС). К счастью, в текущие сутки потерь нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре обстрела:

неподалеку от Широкино – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм – 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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неподалеку Красногоровки – с станковой противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм – 20 мин;

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неподалеку от Луганского – с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – с ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковское – с 82-мм минометов – 10 мин.

Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка – со станковой противотанкового гранатомета. Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм – 15 мин", – отмечается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ООС

Источник: Сегодня

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