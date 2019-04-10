Своих не бросаем: Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам

Через две недели в Москве состоится следующее заседание

Своих не бросаем: Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам 2019-04-10T18:40:20+03:00 Украина Через две недели в Москве состоится следующее заседание

136-й день российского плена для украинских моряков. Через две недели – следующее заседание, за ходом которого "Сегодня" обязательно будут следить. В Москву собираются приехать и родственники. Однако некоторые из моряков так и не дождутся родных. Не стало отца у моряка с катера "Никополь" Андрея Драча. О нем и о радиотелеграфисте с буксира "Яны Капу" Владимире Варимезе наша сегодняшняя история. Цикл "Своих не бросаем".

Под пристальным наблюдением российской полиции Александру Варимезу удалось вырвать несколько минут, чтобы прикоснуться к брату и сказать пару слов, впервые за несколько месяцев плена.

"Держится, говорит. Молодец. В глазах нет ни страха ни жалости... Он сделал из бутылей воды гантели и занимается, английский изучает", – рассказывает брат военнопленного Владимира Варимеза Александр Варимез.

Старший радиотелеграфист буксира "Яны Капу" Владимир Варимез предупреждал семью, отправляются в Мариуполь, и обещал вернуться на день рождения отца. После известия о пленении родные моряка места себе не находили. Тяжелее всех, говорит Александр, их младшей сестре.

"Кошмары разные снились, не могла спать, кричала его имя. Вызывали психолога, психолог работал с ней. Она ему письма пишет, но пока не доходили они", – признается Александр Варимез.

Владимир на суде в Москве вместе с Виктором Беспальченко, Владиславом Костышиным и Владимиром Лесным потребовал переводчика с русского на украинский.



"Отзывчивый и целеустремленный. Он стремится к цели, чтобы добиться всего, что хочет", – говорит Александр Варимез.

В прошлую пятницу отец моряка Варимеза получил награду из рук президента – медаль "За воинскую службу Украине".

И в тот же день вечером в городке Городок на Винничине остановилось сердце отца члена экипажа катера "Никополь" Андрея Драча. Леонид Драч не дождался своего сына из плена. После операции на сердце Леониду Драчу спокойно восстанавливаться не было возможности: российская агрессия в Азове, плен, а потом еще и видео допроса сына, которое обнародовало российское ФСБ.

"Мы зашли в Керченский пролив и территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что Нарушаем их законодательство", – говорил сын.

Андрей Драч собственными глазами видел, как Россия сама нарушает закон. Он был среди курсантов в Крыму, которые пели Гимн Украины, когда их офицеры-начальники присягали агрессору.

Поэтому в том, что Андрей добровольно записал это видео никто из его знакомых не верит. Не верил и отец – рвался в Москву хотя бы раз увидеть сына.

"Я уже хотел ехать в Москву, сестры говорили – поедут.. Но адвокат отговорил... Так дни и ночи говорю с портретом сына. И они медленно текут в неизвестности. Думали, что до Нового года отпустят. Но адвокат разочаровал – сказал, чтобы не уповали", – сетовал ранее в интервью Леонид Драч.

Терпение, вера и любовь – это то, что остается всем, кто ждет моряков, считает народная артистка Украины Ада Роговцева. Она всех их называет "мальчиками" и мечтает крепко-крепко обнять каждого, когда они вернутся домой.

"Для меня вы уже почти все внуки. О вас помнят, о вас заботятся. Делается все необходимое – целый мир встал. Но что делать, когда такая жестокость? И такая ложь восстала против вас, против нас. Будем верить, будем бороться и будем любить", – заверяет народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева.

Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир Терещенко живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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