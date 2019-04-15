Своих не бросаем: история пленного моряка Дениса Гриценко
Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич"
Российские следователи планирую держать за решеткой пленных украинских моряков до августа. Этот вопрос будет рассмотрен на суде уже в эту среду. "Сегодня" продолжает рассказывать о наших героях. Следующая история о Денисе Гриценко. Именно он был командиром того похода и дал сигнал бедствия с обстрелянного катера "Бердянск". Дома моряка ждут родители, жена, семилетний сын и сестра.
Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич". Тот корабль так и остался у берегов Крыма. А офицер Денис Гриценко стал тем, кто командовал выводом других наших судов с полуострова.
Потеряв все, семья героя снимала жилье в Одессе. И только на днях преданность моряка оценило государство – родные получили сертификат на квартиру.
Выдержкой героя восхищается его любимый певец Святослав Вакарчук. Открытку от группы "Океан Эльзы" журналисты "Сегодня" передадут в Лефортово в ближайшее время.
Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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