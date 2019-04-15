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Своих не бросаем: история пленного моряка Дениса Гриценко

Сегодня, 22:47

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич"


Российские следователи планирую держать за решеткой пленных украинских моряков до августа. Этот вопрос будет рассмотрен на суде уже в эту среду. "Сегодня" продолжает рассказывать о наших героях. Следующая история о Денисе Гриценко. Именно он был командиром того похода и дал сигнал бедствия с обстрелянного катера "Бердянск". Дома моряка ждут родители, жена, семилетний сын и сестра.

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич". Тот корабль так и остался у берегов Крыма. А офицер Денис Гриценко стал тем, кто командовал выводом других наших судов с полуострова.

Потеряв все, семья героя снимала жилье в Одессе. И только на днях преданность моряка оценило государство – родные получили сертификат на квартиру.

Выдержкой героя восхищается его любимый певец Святослав Вакарчук. Открытку от группы "Океан Эльзы" журналисты "Сегодня" передадут в Лефортово в ближайшее время.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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Тег моряки, пленные моряки, своих не бросаем

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