Своих не бросаем: история пленного моряка Дениса Гриценко

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич"

Российские следователи планирую держать за решеткой пленных украинских моряков до августа. Этот вопрос будет рассмотрен на суде уже в эту среду. "Сегодня" продолжает рассказывать о наших героях. Следующая история о Денисе Гриценко. Именно он был командиром того похода и дал сигнал бедствия с обстрелянного катера "Бердянск". Дома моряка ждут родители, жена, семилетний сын и сестра.

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич". Тот корабль так и остался у берегов Крыма. А офицер Денис Гриценко стал тем, кто командовал выводом других наших судов с полуострова.

Потеряв все, семья героя снимала жилье в Одессе. И только на днях преданность моряка оценило государство – родные получили сертификат на квартиру.

Выдержкой героя восхищается его любимый певец Святослав Вакарчук. Открытку от группы "Океан Эльзы" журналисты "Сегодня" передадут в Лефортово в ближайшее время.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Своих не бросаем: история пленного моряка Дениса Гриценко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.