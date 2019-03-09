Своих не бросаем: пленные моряки получили письма поддержки от родных и звездного кумира
"Сегодня" начинают цикл материалов, посвященный пленным морякам
104 дня в российском плену. "Сегодня" продолжают рассказывать о 24-х украинских моряках,которых в нейтральных водах захватили россияне. За решеткой, изолированные от всех – они до сих пор отказываются свидетельствовать и настаивают – являются военнопленными. На этот раз – история о раненых во время обстрела катера "Бердянск". Журналисты встретились с родными ребят и их звездным кумиром, чтобы передать слова поддержки.
Он вышел героем из Крыма после аннексии. Вот только с сединой. Но опять стал заложником России, чуть не погибнув. 24-летний Андрей Артеменко – старший матрос катера "Бердянск".
Когда россияне обстреляли судно в Керченском проливе, парень получил ранения руки и глаза.
Родители вспоминают, как весной 2014-го Андрей остался верен присяге. Это был его первый контракт. Крым. Корвет "Приднепровье".
"Педлагали остаться в России, предлагали деньги сумасшедшие, зарплаты. Но нет!", – делится отец парня Анатолий Артеменко.
За верность Украине российский командир тогда поставил Андрея образцом своим подчиненным.
"Андрей наш, он всегда так, ну, такой он у нас. Сказал "можно я вернусь к себе на корабль, заберу свои вещи". Он забрал флаг", говорит Вита Артеменко, приемная мать.
Пробоина в рубке "Бердянская". Здесь рядом с Андреем Артеменко во время обстрела находился и 27-летний Василий Сорока. Осколки попали ему в плечо. Но его жена считает тот день счастливым.
"Подарком для меня было, что он остался жив", – делится она.
С тех пор их двухлетний сын Марк чуть ли не каждый подходит к двери, а не дождавшись отца, обнимает его фотографию. Это последняя совместная фотография семьи. А эта – уже из плена.
"Ушел муж утром на работу, я ему не сказала, что я тебя люблю я ему не сказала, что "до вечера" и я об этом жалею я, понимаю. Что когда он вернется с этого момента я ему каждый день буду об этом говорить", – делится женщина.
Из-за любви больше всего переживает и самый молодой матрос – 19-летний Андрей Эйдер.
С детства – непослушный. Но – большой оптимист. Во время обстрела "Бердянская" осколки попали парню в бедро.
"Он говорил, что у меня в бедре такая рана, что три пальца поместится", – рассказывает Евгения Эйдер, приемная мать моряка.
Андрей очень переживал, чтобы не остаться инвалидом. Ведь дома его ждет красавица Марина. В свои письмах влюбленный просит отца оплачивать ее обучение с зарплаты моряка.
"Потому что он хочет на ней жениться. Он меня просил сделать подарок ей на День рождения. Марина была в шоке – в восемь утра ее ждала куча роз и колечко такое маленькое, ручной работы", – рассказывает отец Дмитрий Эйдер.
Объединяет ребят не только любовь к морю и тяжелые ранения. Все – из плена позвонили прежде всего любимым. Те их ждут. Так же, как общий кумир.
Святослав Вакарчук пытается подобрать слова поддержки каждому из парней. И готовит символические открытки.
"Дорогие наши ребята, моряки и офицеры.Вы для нас настоящий пример. Пример ценностей украинского патриота, украинского воина. Я уверен, что придет тот момент и он наступит быстро, когда вы вернетесь домой", – написал Святослав Вакарчук, певец, фронтмен группы "Океан Эльзы".
Письма поддержки журналисты "Сегодня" передадут пленным морякам.
Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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