Своих не бросаем: семья старшего матроса Безъязычного ждет его возвращения

Журналисты "Сегодня" встретились с семьей старшего матроса катера "Бердянск" Юрия Безъязычного

Украина просит Международный трибунал по морскому праву повлиять на Россию, чтобы та немедленно освободила экипаж трех украинских кораблей. 24 моряка уже пятый месяц в СИЗО, хотя международное право запрещает арест и судебное преследование военно-морских судов и их персонала. Немедленного освобождения моряков ждут и их родные.

Журналисты "Сегодня" встретились с семьей старшего матроса катера" Бердянск "Юрия Безъязычного.

На "Бердянске" Юрий служил по контракту старшим матросом и одновременно учился в "мореходке".

Несколько лет, еще учась в начальной школе, Юрий служил пономарем в церкви возле своего дома. Тогда будущий моряк мечтал стать священником. Но уже юношей передумал – решил податься в музыканты.

Юрий – не единственный военный в семье. Его отец подполковник Юрий Безъязычный-старший два года назад был тяжело ранен в АТО. Умер через два месяца, так и не выйдя из комы.

Родные не представляли, что им снова придется переживать неизвестность и боль, беспокоиться уже про Юрия-младшего, когда в Азовском море российский корабль обстрелял катер "Бердянск".

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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