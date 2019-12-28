Своих не бросаем: в Кропивницком ждут обмена пленными

Украина затаила дыхание в ожидании анонсированного обмена пленными. Доброй вести больше всего ждут родственники пленников.

Среди них и две жительницы Кропивницкого – Юлия Коринькова и Екатерина Глондар. Их мужья – спецназовцы, в плен попали в Дебальцево Донецкой области. До сих пор ребята не попадали ни в один список на обмен. И вот, наконец, должны вернуться домой.

Юлия и Екатерина – уже как сестры. Пятый год подряд, бок о бок, без устали борются за возвращение мужей из плена. Спецназовцы Сергей Глондар и Александр Кориньков в феврале 2015 года выводили колонны украинской армии из Дебальцево, и попали во вражескую засаду.

"Жизнь как будто разделилась на две части. Я понимаю, что ни ему, ни нам эти годы не вернуться", – говорит жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Екатерина показывает последнюю фотографию с мужем. На руках он держит полуторагодовалую дочь. Сегодня она уже – первоклассница. О беременности вторым ребенком женщина узнала в день, когда Сергея взяли в плен. Сегодня младшей дочери – четыре года, и она еще не видела родного отца.

"Она знает, что папа есть на фотографиях, в телевизоре. Когда ее забираешь из садика, она спрашивает – "Почему за мной папа не приходит?". Я отвечаю – "Папа на работе", – рассказывает жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Супруги Кориньковы поженились за месяц до так называемого Дебальцевского котла. 10 января должны праздновать пятую годовщину бракосочетания. И сейчас они – по разные стороны разграничения.

"Я знаю одно, что наша свадьба, эта годовщина, будет просто запечатлена войной. Пять лет плена, пять лет войны, пять лет надежд, веры, терпения, безысходности", – говорит жена пленного спецназовца Юлия Коринькова.

За пять лет Екатерина и Юлия от своих мужчин получили не более десяти писем и имели лишь несколько телефонных разговоров. Чтобы освободить любимых из плена, жены стучали во все двери, украинских и международных ведомств. Провели более сотни акций. Но ни в один из предыдущих списков обмена Александр и Сергей не попадали. Сегодня девушки затаили дыхание – чтобы такого разочарования не почувствовать снова.

"Страх, волнение все же есть. По той простой причине, что можно вспомнить декабрь 2017 года, когда 74 украинца вернулись в свои родные дома, но, к сожалению, обмен обошел наших ребят стороной. Гарантия будет в том случае, когда Кате позвонит ее муж, ко мне позвонит мой муж, и скажут – девушки, мы едем домой", – говорит жена пленного спецназовца Юлия Коринькова.

Только после этих слов будут готовиться к новогодним праздникам. Их без мужчин не отмечали все пять лет. Екатерина обещает приготовить холодец, который так нравится любимому. Юлия же надеется, наконец, вместе с Александром отметить годовщину свадьбы. И показывает свадебную фату.

"Это – атрибут к моей годовщине. Сделала моя двоюродная сестренка. За что я ей очень благодарна, и, надеюсь, что уже этого 10 января я ее примерю", – говорит жена пленного спецназовца Юлия Корнькова.

Напомним, что договоренность об обмене пленными по формуле "все установленные на всех установленных" была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 23 декабря. СМИ сообщали, что это может произойти 29 декабря этого года. Обмен пройдет на контрольно-пропускном пункте под Горловкой.

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