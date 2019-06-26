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Сырой и холодный балтийский циклон ворвется в Украину: какими будут перепады температур

26 июня, 12:10

На смену летнему сухому зною придут прохладные ливни, которые продержатся несколько дней


Циклон Otto, который движется с территории Прибалтики, достаточно холодный, но окружен жаркими атмосферными фронтами. Поэтому вдоль циклонического атмосферного фронта, который как раз в четверг, 27 июня, придет в Украину, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты – перед фронтом за + 30-ти, а в тылу фронта +16 -19 градусов, то в отдельных районах его прохождения по Украине возможные сильные ливни, град и шквалы", – сообщила Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в четверг, 27-го июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области.

На востоке, на значительной части юга страны будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха, как правило, перед фронтом, повышается, поэтому в четверг ожидается в течение дня + 25-30 градусов, на юге и востоке + 28-33 градуса.

После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу, 28 июня, жара в Украине начнет стремительно падать, и температура воздуха снизится до + 20-25 градусов.

А в субботу, 29 июня, грозовые дожди прогнозируют почти по всей территории страны, а температура местами понизится до +19-21.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

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Тег погода, диденко, температура воздуха, циклон, дожди, ливни, град, грозы, синоптик, Otto

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