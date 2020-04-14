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Таблетки от коронавируса: Степанов рассказал, как ими будут лечить

14 апреля, 10:52

Сергей Мартынец

Препарат был внесен в украинский протокол лечения коронавируса

Препарат "Плаквенил" для лечения COVID-19 в аптеках будет только по электронному рецепту, применять его можно только в больницах – никакого самолечения. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что об удачном использовании "Плаквенила" при комплексной терапии в лечении COVID-19 сообщали еще в марте в Америке. Министр отметил, что этот препарат был внесен в украинский протокол лечения коронавируса, как экспериментальный.

"Он может использоваться исключительно под присмотром врачей и в больнице. При использовании этого препарата четко прописано предоставление информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но хочу подчеркнуть – никакого процесса самолечения такими лекарственными средствами быть не может", – сказал Степанов.

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Чиновник напомнил, что изначально этот препарат использовался для лечения определенных ревматоидных заболеваний, в том числе и системной красной волчанки. Но при заявлении об эффективности применения "Плаквенила" при лечении коронавируса, "он, действительно, просто начал исчезать из наших аптек". Министр пообещал, что эти таблетки завезут в аптеки, но их так просто нельзя будет купить.

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"На следующем заседании правительства он будет внесен в программу "Доступные лекарства" и будет продаваться исключительно по электронному рецепту", – добавил глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина получит 320 тысяч таблеток "Плаквенила" для лечения больных COVID-19. На днях Степанов заявлял, что этой партии хватит на лечение более 22 тысяч больных.

Кроме того, Минздрав одобрил еще один препарат для лечения больных COVID-19. Был обновлен протокол лечения пациентов с коронавирусом и теперь разрешено, среди прочего, применять препарат "Фавипиравир".

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таблетки препарат коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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