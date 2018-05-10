"Так сделайте его бесплатным": Гройсман раскритиковал работу 4G связи в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал качество нового поколения связи 4G в Украине, которая, по его мнению, не на надлежащем уровне и не соответствует той оплате, которую берут мобильные операторы. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Он выразил недовольство, что люди платят как за 4G, но не получают качественной связи.

"Прошу внести протокольное поручение правительства НКРСИ (Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации) провести замеры относительно работы наших операторов доступа к интернету. И пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду. Деньги же они все берут честно, правильно? Там же сразу со счета снимается, но качество связи сильно ухудшилось. И если кто-то говорит о том, что это транзитный период с 3G до 4G. Хорошо, согласен, но сделайте тогда его бесплатным. Почему же вы за счет клиентов должны решать свои технические проблемы?".

Премьер добавил, что будут проведены исследования и станет ясно, где в Украине реально работает 4G-связь, а где 3G.

Напомним, первым в Украине, во всех областных центрах запустил 4G lifecell. В Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске lifecell стал единственным диджитал-оператором, который предоставляет Интернет четвертого поколения.

Также сообщалось, сколько украинцев уже подключили 4G. Наиболее активно сетью четвертого поколения пользовались в Киеве, так как жители столицы оказались наиболее готовыми к внедрению 4G. Далее следуют Харьков и Одесса.