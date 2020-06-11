"Такого антирекорда еще не было": Степанов объяснил вспышку коронавируса в Украине

В Украине за последние сутки новых зараженных коронавирусом почти 700 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что это связано с тем, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила. Об этом он сказал на брифинге.

"Такого антирекорда у нас еще не было даже в самые тяжелые времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация – мы все переживали, мы все следили за тем, что происходит, в том числе в мире. У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже на протяжении недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

Степанов очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать те правила безопасности и те рекомендации, которые у нас есть. Он напомнил, что уже и президент обращался и отмечал, что карантин не отменен, что угроза никуда не делась.

"Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг вас… Мы все вышли из карантина, мы решили, что его уже не существует, что такой угрозы нет, как COVID-19. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем, в том числе и на цифры летальных случаев – вчера 23 человека, сегодня 21 (умерли. – Ред.)", – сказал министр.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине происходит смягчение карантина и когда предлагалось смягчение ограничений, то понимали, что украинцы уже устали, но это было четко просчитано с учетом необходимых правил безопасности.

"Почему все решили, что можно не соблюдать полностью (карантин. – Ред.)? Нужно понимать, что все эти меры безопасности, карантинные меры, все, что мы предлагаем и рекомендуем, – это прописано для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться", – сказал Степанов.

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Министр добавил, что в сложившейся ситуации будут предлагаться некоторые меры ради здоровья украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине постепенно ослабляют карантин и отменяются очередные ограничения. Речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновлении авиасообщения как внутри страны, так и за границу. Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации график может быть изменен.

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