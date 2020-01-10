"Там, где есть Россия, надеяться на объективное расследование сложно": Емец

Как заявили спецслужбы других стран, а пока мы ориентируемся только на их заявления, это была ракета российского производства

/ Фото: Reuters

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Чтобы говорить о том, кто виновен в катастрофе украинского Boeing 737 в Иране, нужно провести объективное расследование. Однако там, где есть Россия (а она находится в очень близких отношениях с Ираном), надеяться на какое-то объективное расследование очень сложно. Об этом сайту "Сегодня" сказал доктор юридических наук, бывший народный депутат Леонид Емец.

"Та же Смоленская катастрофа (произошла в 2010 году, погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга, польские политики и высшее военное командование. – Авт.), которая расследуется уже очень много лет. До сих пор Россия не отдала польской стороне самолет, который исследовался. Россия несколько раз грубо нарушала нормы международного авиационного права, которые касаются того, как должна исследоваться ситуация, где должны сохранятся обломки самолета, когда и как они должны передаваться. Иран, насколько нам известно, очень близкий в отношениях именно с РФ. Как заявили спецслужбы других стран, а пока мы ориентируемся только на их заявления, это была ракета российского производства. Но, опять-таки, нет конечной информации, она находилась в регулярных войск Ирана, отдельных группировок, спецподразделений, или это вообще были автоматические системы реагирования", – напоминает Леонид Емец.

По катастрофе украинского Boeing 737 в Иране должно пройти совместное расследование, где будут участвовать: иранская сторона (как страна, где произошла катастрофа), Украина (как собственник воздушного судна), США (как страна-производитель самолета), и те страны, граждане которых пострадали, – Канада, Германия, Франция.

"Очевидной остается одна простая вещь: украинские граждане погибли, Украина, как государство, не обеспечив их безопасность по разным причинам, это тоже нужно анализировать, сегодня имеет только один способ реагирования – это привлечь виновных к ответственности. И тут есть два результата: мы справились с этим заданием и виновные лица будут установлены и понесут ответственность, или государство Украина не справилось с заданием. Тогда этот вопрос или затягивается во времени и неизвестно когда завершится расследование, или вообще закончится не начавшись, потому что стороны откажутся предоставлять информацию", – считает Емец.

На вопрос сайта "Сегодня" о том, может ли это повлиять на рассмотрение дела в Международном суде ООН против РФ, где рассматривается также эпизод по катастрофе MH17 (в случае, если версия об иранской ракете в катастрофе рейса PS752 в Иране подтвердится, а Украина согласится, что это была случайность), Леонид Емец ответил: "Принимая любое решение, Украина не должна исходить из какого-то судебного дела, в котором она находится. Единственным приоритетом для Украины, как государства, является защита наших граждан, и в случае, если все-таки наши граждане пострадали, – привлечение к ответственности виновных. Какой бы это субъект ни был: государство, отдельные граждане, физические лица и т.д. Это обязанность государства, которая определена нашим законодательством. И отступить от него с какой-то политической или другой целью мы не имеем права. Может ли стать в рамках расследования Международного уголовного суда важными обстоятельствами то, как себя поведет Украина в ситуации относительно Ирана? Нет. Это отдельный процесс, там есть отдельная доказательная база, и это произошло до сегодняшних событий. То, о чем вы говорите, может стать частью геополитических, но не правовых нюансов".

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев, был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boing, падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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