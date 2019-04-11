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Там не бьют, а убивают: заключенные рассказали о пытках в Бердянской колонии

Сегодня, 21:55

Иглы под ногти и бег голышом на морозе стали обычным явлением для ИК №77


Продолжение истории издевательств в Бердянской исправительной колонии . Свои показания программе "Говорит Украина" дали бывшие заключенные, их родственники, тюремные врачи и даже сама администрация заведения. Что же происходило за решеткой на самом деле? Имели ли место там жестокие побои, издевательства и насилие? Алексей Кашпоровский – о финале этой истории.

Бердянская исправительная колония №77 легкого режима безопасности, либо – просто "Семь-семь", как ее называют заключенные. Этого места боятся, как огня. Потому что знают – выжить здесь сможет не каждый.

"То есть, там бьют? – Там не то, что бьют ... Там убивают!" – говорит заключенный.

Иглы под ногти и бег голышом на морозе. Жестокие наказания за малейшую провинность. Даже за взгляд в глаза. На еду – не более минуты. Если не успел – получишь металлической трубой по пяткам. Бьют за все. Даже за то, что разговариваешь на украинском.

"Бычки тушили, да. – Покажи, где бычки тушили? – Тут, где травмы, здесь бычки тушили. – Тут еще, на голове, снимите", – просит заключенный.

Заключенных бьют как тюремщики, так и рецидивисты, которые сотрудничают с администрацией колонии. Избежать побоев можно только за деньги. Надежда Монолатий девять месяцев платила палачам, чтобы не калечили ее сына.

"Скажите, пожалуйста, кто требовал от вас такие суммы? – Это работники Бердянской колонии. Через моего сына. Его избивали очень сильно. До тех пор, что когда он набирал меня на телефоне, он еле разговаривал. В общем мне обошлось это в 300 тысяч", – говорит Надежда Монолатий, мать осужденного.

По словам правозащитников, они еще никогда не видели настолько запуганных людей, как в "Семь-семь". Тех, кто решился говорить – единицы. Остальные молчат. Потому что боятся.

"Избиение, пытки, голод – это одно. А когда говорят "мы тебя можем изнасиловать" – это останавливает всех. Привязывают, достают половой *** и говорят – сейчас придет комиссия, если что-то сказать, мы тебя изнасилуем", – вспоминает Олег Цвилий, правозащитник, бывший заключенный.

"В 2017 году был изнасилован атошник. Человек, получивший орден за мужество. Именно за это его насиловали. И издевались, смеялись: а ну скажи, ты из танка стрелял, ты это делал, ты это делал?" – говорит Виктор Колбанцев, правозащитник.

По словам тюремных врачей, администрация сознательно скрывает факты пыток заключенных. Часто даже запрещают оказывать им медицинскую помощь. А после того, как врачи начали задавать вопросы – вообще перестали пускать на территорию исправительного учреждения.

"Когда я с ними побеседовал, я увидел, что парень изнасилований. Там ситуация не только в изнасиловании, а в ломкие. – Его насиловали, избивали, и это продолжалось постоянно, да? – Да, систематически. И мне не давали оказать ему помощь", – рассказывает медик.

Однако в администрации "Семь-семь" проблем не видят. Якобы нет ни пыток, ни изнасилований.

На вопрос о происходящем, Сергей Чуваков, заместитель начальника Бердянской исправительной колонии №77 говорит: "Где, в учреждении? Все у нас хорошо!"

Проверки, проводимые в колонии по заявлениям правозащитников и заключенных, не обнаружили никаких нарушений, заявляют в Межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Минюста. Там уверены – все эти жалобы – ни что иное, как грязный заказ против руководства "Семь-семь".

"Отмечу, в учреждении находится где-то 360 человек. Но таких жалоб, как мы услышали, их можно пересчитать на одной руке", – уверяет Татьяна Котик, заместитель начальника Межрегиональной управления по исполнению уголовных наказаний Минюста.

Совместное расследование правозащитников и журналистов проекта "Говорит Украины" о пытках в Бердянской колонии является чрезвычайно важным для общества, убежден ведущий программы Алексей Суханов. По его словам, никто не имеет права издеваться над людьми, даже над теми, кто совершил преступление и уже отбывает наказание.

Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР (Мелитополь) проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

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Тег пытки, Бердянск, колония, заключенные, говорит украина

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