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Таможня создала интерактивную карту КПП на границе

16 марта, 12:55

Руслан Ровик

Украинцам рассказали, какими пунктами можно воспользоваться для въезда из-за границы

После решения о закрытии границы была опубликована интерактивная карта контрольно-пропускных пунктов, которые продолжают работу, а также временно закрытых.

Карта была опубликована Государственной таможенной службой.

На ней видно, какие пропускные пункты открыты, а какие закрыты. На карте также обозначены те пропускные пункты, которые закрыты со стороны Украины и со стороны соседних государств – они подсвечиваются красным.

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Также помечены пункты, работающие на территории Украины. Они выделены зеленым цветом. Уточняется, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.

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Эта информация будет особенно полезна всем, кто хочет вернуться в Украину из-за границы.

Мы сообщали, что Польша приняла решение о закрытии границ страны с 15 марта, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина приняла решение о закрытии границы для иностранцев: с 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако украинцы, находящиеся за границей, смогут попасть домой. Читайте подробнее, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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граница таможня карантин коронавирус кпп

Источник: Сегодня

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