Танк "Оплот". Фото: "Укроборонпром"

Танки "Оплот" будут модернизировать: подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA 2019-07-29T09:32:00+03:00 Украина Модернизация касается импортозамещения – установки отечественных и замены российских комплектующих

В настоящее время начата работа по модернизации танков "Оплот". Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший генеральный директор харьковского завода им.Малышева Александр Хлань.

"Открыта НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Ред.) с шифром "Бастион". Модернизация как раз касается импортозамещения – установки отечественных и замены российских комплектующих. Ведь, если в покупной ведомости указано, что мы обязаны установить деталь, например, из российского города Ковров, то мы не имеем права покупать ее где-то в другом месте, пока в покупную ведомость не будут внесены соответствующие изменения. Детали из стран-союзников гораздо лучшего качества, поэтому, проведя импортозамещение, мы сделаем танк надежнее и долговечнее, хотя его тактико-технические характеристики останутся прежними", – рассказал он.

В то же время, по его словам, сложно прогнозировать, когда танки "Оплот" появятся в украинской армии.

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"У меня было предложение: пока ХКБМ разрабатывает новый облик танка, начать строить корпуса и башни с моторно-трансмиссионным отделением. Параллельно КБ Морозова должно осовременить и импортозаместить внутреннюю начинку машины. Однако сроки, когда новый танк начнет поступать в войска, очень расплывчатые", - сказал он.

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Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом. Отмечается, что Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года.

В 2011 году Киев и Бангкок заключили контракт на более чем 200 млн долларов на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" нового поколения. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии России. Концерн полностью переключается на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.

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