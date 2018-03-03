Танки приведены в боевую готовность: Россия стягивает силы к Дебальцево

На оккупированных территориях Донбасса Россия активно продолжает перегруппировку своих сил и средств, включая тяжелые вооружения на ряде участков. В частности в Дебальцевском направлении привели в боевую готовность танки, на эшелонах свозится техника.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на нескольких участках активизировалась разведка противника. Отмечается появление в нейтральной зоне малых тактических групп противника, которые ведут наблюдение за передним краем ВСУ.

Он озвучил неприятные новости с Дебальцевского направления.

"Зафиксировано перемещение через ж/д станцию "Ровеньки" эшелона из РФ с топливными цистернами (транзит в сторону Дебальцево, 11 вагонов). А также 8 вагонов с военной техникой – 4 платформы с гусеничной и 4 платформы с колесной бронетехникой. В Антрацитовском р-не Луганской обл., между Фащевкой и Миусом, в районе южнее ж/д станции "18-й км" фиксировалось 6 танков типа Т-72 и 2 БМП-1 маршем южнее трассы Е-50 вдоль лесного массива. Ранее СММ ОБСЕ в этом районе (в районе Круглика) фиксировала танковый батальон (27 танков). Показательно, что данное ударное подразделение находится вне мест хранения отведенной тяжелой техники и приведено в повышенную степень боевой готовности на Дебальцевском направлении во втором эшелоне", – написал Тымчук.

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Также зафиксированы 6 установок 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" на марше, а также 2 Урала в Старобешевском районе между н. п. Сарабаш (быв. Коммунаровка) и Песчаным. В данном случае противник отрабатывал выдвижение батареи САУ по тревоге на основные и запасные огневые позиции.

Были замечены 6 БМП-1, 1 БРДМ-2, 1 МТ-ЛБ, 1 БТР-80, 3 мобильных ЗРК "Стрела-10" между Новой Марьевкой и Бойковским (быв.Тельманово), которые отрабатывали выдвижение на заранее определенную позицию по тревоге.

"На доукомплектование подразделений управления и связи в "1-м АК ДНР" ожидается поступление из РФ 3-х БМП-1КШ "Поток-2" и 4-х мобильных Р-142Н (на базе ГАЗ-66). В ближайшее время планируется проверка боеготовности" (с выходом техники и личного состава в район сосредоточения) по одному батальону из состава 11-го омсп и 100-й омсбр. Таким образом командование оккупационных войск пытается сформировать дополнительно две резервные батальонные тактические группы (БТГр), с целью усиления корпусного резерва", – написал Тымчук.

Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.