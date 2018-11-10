Танки ударили, авиация прикрыла: как учится наступать 54-я бригада ВСУ, фото

Бойцы умело провели рейдовые действий, вышли на "оккупированный" населенный пункт и освободили его

На днях на базе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ранее вела боевые действия на Светлодарской дуге и в районе Горловки (Зайцево), состоялись батальонные тактические учения с привлечением авиации.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Мероприятие прошло на одном из учебно-тренировочных полигонов под Харьковом. К учениям были привлечены несколько батальонов бригады с вооружением.

По легенде учений, штурмовое подразделение при поддержке армейской авиации форсировало водную преграду, захватило плацдарм и обеспечило наступление основных сил бригады вглубь обороны противника. Успешно выполнив боевую задачу, военные умело провели рейдовые действий, вышли на "оккупированный" населенный пункт и освободили его, говорится в сообщении.

Начальник управления подготовки оперативного командования "Восток" полковник Александр Тарнавский прокомментировал ход учений: "Некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок".

Главной интригой учений стало то, что стороны условного противостояния принимали нестандартные решения, применяли военную хитрость и отрабатывали новые способы выполнения боевых задач.

Напомним, неделей ранее бойцы 93-й отдельной мехбригады ВСУ "Холодный Яр" (Черкассы) показали, как готовятся наступать на Донбассе.

Также ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ учатся вести боевые действия в лесной местности.