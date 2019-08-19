Тайна гибели украинского пилота в Ливии: все подробности и несостыковки

В кресле командира. Владимир мечтал о небе с детства и летал с удовольствием. Фото: из архива Н.Бухальской

Три месяца назад в загранкомандировку улетал Владимир Бухальский из Мелитополя. В недалеком прошлом — военный летчик первого класса, командир воздушного судна, уволившийся из Вооруженных cил в запас, но не расставшийся с небом. Став человеком гражданским, продолжал летать. Одна из частных авиакомпаний в Объединенных Арабских Эмиратах пригласила его к себе. Владимир Владимирович согласился. Работа по контракту давала возможность много летать и, что немаловажно, прилично зарабатывать.

Пилота провожали родные. Посидели в пиццерии. Поговорили перед дорогой. Кто-то из близких обратил внимание, что Володя был непривычно грустен, малоразговорчив. Словно спохватившись, улыбнулся:

"Ну, скоро увидимся — Алиса же в первый класс идет, и в конце августа обязательно прилечу проводить ее в школу...".

Такое событие — первый раз в первый класс — ему никак нельзя было пропустить. Но 1 сентября дочку поведет в школу только мама Наташа. Отца шестилетняя Алиса не увидит уже никогда.

Из командировки ее папа вернулся в закрытом гробу. На 11-й день после трагической гибели в далекой Ливии, где уже не первый год продолжается кровавый конфликт.

Утром 26 июля аэродром Эль-Джуфра, где разгружались два транспортных Ил-76ТД с украинскими экипажами, подвергся ракетному обстрелу беспилотным летательным аппаратом. Основной удар принял на себя самолет Владимира Бухальского. Члены экипажа успели покинуть горящую машину. Командиру не удалось...

Ливия не была незнакомой для пилота страной. Когда-то, в 2011-м, газета "Сегодня" делала с ним интервью о том, как Владимир спасал из Ливии украинцев. Вывозил из Триполи на Ил-76 наших граждан, пожелавших срочно улететь из-за массовых волнений. Кроме того, его экипаж участвовал в крупномасштабных спецоперациях "Казаки на льдине" и "Северный сокол-2010", доставляя в условиях полярной зимы на остров Гренландия партии горючего по заявке Минобороны Дании.

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По горячим следам о ЧП мы в тот же день узнали в Госавиаслужбе Украины. Информация была противоречивой и нуждающейся в проверке.

Каким ветром занесло сразу два частных украинских транспортника в мятежную страну? Имели ли разрешения на полеты туда наши экипажи? Откуда вылетали? Каков характер груза? Кто отправитель и получатель? Как будут эвакуировать людей домой, если в Ливии нет нашего посольства? Кто ответит за погибшего командира и уничтоженные самолеты?

Это были наиболее важные вопросы. Официальной информации от украинских компетентных органов было крайне мало. Слухи в соцсетях и СМИ еще больше запутывали ситуацию. Якобы оба самолета принадлежали одной частной авиакомпании и якобы доставляли из ОАЭ партию разрядного груза (оружие и боеприпасы) для Ливийской национальной армии "большого друга России" маршала Халифы Хафтара, выступающей против Правительства национального единства. По другим данным, оружия на борту не было, а цель атаки — просто вывести самолеты из строя.

Ситуацию в Госавиаслужбе пояснить не смогли. Но в тот же день, 26 июля, действие сертификата грузовой авиакомпании из Киева, которая фрахтовала оба рейса, было приостановлено. Согласно Госреестру воздушных судов, компания эксплуатирует пять грузовых Ил-76ТД 1990—1992 годов выпуска, принадлежащих фирме с регистрацией на Британских Виргинских островах.

В Госавиаслужбе взяли тайм-аут, дабы проверить первичные сведения. В сводки Нацбюро по расследованию инцидентов с гражданскими воздушными судами это происшествие не вошло, поскольку событие квалифицируется как акт незаконного вмешательства (АНВ), им занимаются специалисты другого профиля — авиабезопасности. Проще говоря, антитеррористического.

Беда одна не ходит. Не успели улечься страсти и мало-мальски проясниться обстановка вокруг обстрела в Джуфре, как через неделю с небольшим, 6 августа, история повторилась на другом ливийском аэродроме — Мисурата. Там беспилотником был атакован еще один, третий по счету Ил-76ТД, чей экипаж, также украинский, якобы доставлял спецгруз из Турции и в интересах Правительства национального согласия (вторая противоборствующая сторона, оппоненты Ливийской национальной армии маршала Хафтара). Транспортник восстановлению не подлежал. Люди не пострадали.

Пока наши официальные органы молчали, зарубежные СМИ и интернет-ресурсы, прежде всего российские, на все лады раскручивали тему якобы незаконных действий Украины в Ливии — выполнения туда полетов, сотрудничества с властями. Но были и другие сведения: что на самом деле украинская фирма была использована, а частные полеты украинцев в пользу ливийской армии осуществлялись с подачи российских заказчиков. Экипаж вполне мог не знать конечного плательщика.

На прошлой неделе из Госавиаслужбы поступил ответ главы ведомства Александра Бильчука на редакционный запрос. "В соответствии с нормами международного права, — говорится в письме, — Госавиаслужба направила запрос в МИД Украины для получения информации от государства Ливия, где находились воздушные суда и члены экипажей и на чьей территории совершен АНВ в деятельность гражданской авиации. Запрос касается сведений о событии, комиссии по его расследованию и включении в состав комиссии уполномоченных представителей Украины". Хорошо, направлен запрос в МИД. А дальше?

Мы обратились к директору Департамента консульской службы — начальнику Управления консульской службы Василию Кириличу. Но дипломат сообщил лишь то, что уже было известно, хотя после атак в Джуфре и Мисурате прошло уже немало времени:

"...26.07.2019 в результате воздушного удара по аэродрому в г. Джуфра были уничтожены два транспортных самолета Ил-76ТД, принадлежавшие одной из украинских авиакомпаний, а также погиб один из членов экипажа, гражданин Украины. Посольствами Украины в Тунисской Республике и ОАЭ были приняты меры по возвращению членов экипажа в Украину, а также репатриации тела погибшего пилота. 05.08.2019 в аэропорту г. Мисурата вследствие обстрела с воздуха был уничтожен Ил-76ТД, эксплуатантом которого была украинская авиакомпания. Граждане Украины — члены экипажа указанного воздушного судна в результате инцидента не пострадали".

Транспортники, превратившиеся в сгоревший металлолом, в свое время числились за Минобороны Украины, затем были сданы в лизинг коммерческим структурам. В МО нам тоже обещали дать комментарий, но на момент подготовки публикации он не был готов.

Взгляд изнутри

Мы обратились к бывшим летчикам транспортной авиации и авиаэкспертам с просьбой поделиться своей точкой зрения на проблему и обосновать, можно ли предотвратить негативные последствия, проконтролировать, как используются самолеты с украинской регистрацией и нашими экипажами, чтобы они не попадали в критические ситуации типа ливийских инцидентов.

Экс-командир Ил-76 Александр Казанцев говорит, что ЧП с нашими самолетами и экипажами в проблемных странах были и ранее, и отнюдь не исключены в будущем:

— Работать приходится к сложных условиях, на пределе возможностей техники и людей, поэтому нередки аварии и катастрофы, — говорит летчик. — Самолеты должны летать, а не стоять на земле. И их эксплуатируют очень интенсивно. Нередко экипажи догадываются, что за груз придется везти, но материальный фактор перевешивает риски. Страхуется ли такой груз и в каком размере, решается на месте. Страховка пилотов — очень болезненный вопрос, о котором стараются не говорить. По идее, в зоне военных рисков она должна быть. Но не факт. Очевидно, кто-то прикрывает такие перевозки.

Определяющую роль играют деньги. Платят — летят в проблемный регион. Не платят — не летят. Если платят много — летят по многу раз... Оружие — это откаты. И на две стороны могут работать, и на три стороны. Моя личная точка зрения: этот движ будет продолжаться... Если груз по линии Международного Красного Креста — сообщите, что это гуманитарка. Если нет — ну тогда будем расхлебывать кашу, которую заварили. И что напишут зарубежные СМИ, в принципе, не так уж важно...

Уничтоженные самолеты были зафрахтованы авиакомпаниями, зарегистрированными в Украине. Однако офисы находятся и в других странах. Летный состав и специалисты по наземному оборудованию укомплектованы гражданами Украины, в основном уволившимися в запас военнослужащими.

Обе компании выполняют грузовые перевозки в различные регионы. И горячие точки тоже. Да, мелькала информация, что атакованные в Ливии самолеты доставляли туда партии гуманитарных грузов по линии Организации Объединенных Наций и Красного Креста. Возможно. Но подтвердите официально.

Наши источники свидетельствуют, что транспортники совершали не единичные, а многократные полеты как в Джуфру из Шарджи, так и в Мисурату из Анкары и Измира (допускаем, что эта информация предварительная). Грузоотправителями выступали некие фирмы-посредники, имеющие арабские корни. То есть четкой специализации перевозок не было: сегодня экипажи могли взять на борт, к примеру, арабских скакунов, завтра — соколов, а послезавтра в плане стояли джипы. Автомобили — товары двойного назначения: военного и гражданского. Но почти всегда оформлялись как гражданские. То, что транспортники могли перевозить разрядные грузы, наши собеседники не подтвердили, но и не опровергли. Пока не будет официального заключения комиссии по расследованию АНВ, отмечают они, наличие оружия и боеприпасов — всего лишь предположение: никаких доказательств этому нет.

— После развала Союза Украине досталось несколько десятков военно-транспортных Ил-76, — говорит авиаэксперт Валерий Романенко. — Со временем большая часть этих машин оказалась в распоряжении частных компаний, и сейчас их можно увидеть в самых неожиданных районах мира. Ими управляют украинские пилоты. Они возят разные грузы.

Мне тоже приходилось летать с некоторыми экипажами. Разговорились однажды в полете с представителем компании. Он и не скрывал, что ребята часто рискуют. Бывало, взлетали с перегрузом, а в жарком климате это очень опасно. Бывало, что груз военный — по маркировке видно, но везти надо. Летят и понимают, что если сесть в одной точке — арестуют, и пожизненное заключение обеспечено, а в другой — расстреляют прямо на аэродроме....

Где коммерция, там...

Прекратят ли полеты авиакомпании, чьи самолеты оказались в эпицентре обстрелов? Судя по всему, нет. Они быстро перерегистрируются и сменят маршруты на менее рискованные. Не исключено, перебазируются в Центральную Азию. Однако работать продолжат — спрос на воздушные перевозки в мире довольно велик, и объемы только возрастают. Конкуренты — с ними всегда можно договориться. А нет — демпинговать. Наши пилоты неприхотливы, готовы работать за скромную, но все же достойную — по украинским меркам — зарплату. И рисковать, естественно, тоже.

— Вы даже представить себе не можете, какие деньги в обороте авиакомпаний, набирающих по контракту наших пилотов и наземщиков, — признавался недавно вернувшийся из Африки летчик. — Сотни тысяч долларов ежедневно! Да, работа на износ. Но за три-четыре месяца можно поднять от 50 тысяч баксов. Это минимум. Бывает, за один вылет платят "десятку" зеленью. Где я столько в Украине заработаю? Разве что банк ограбить. Но ничего рассказывать не буду — не хочу подставлять тех, кто там вынужден работать. Вы же не осуждаете заробитчан, которые строят жилье в России, убирают клубнику в Польше или ухаживают за престарелыми пенсионерами в Италии, Португалии. У них свой заработок, а у летчиков свой. И плата за риск у них порою – жизнь...

Владимир Бухальский — опытный ас, прошедший прекрасную школу, бывавший в разных острых ситуациях, не мог погибнуть просто так. Это мнение хорошо знавших его друзей. Его "Ильюшин" в то роковое утро разгружался, и члены экипажа находились на своих рабочих местах — все, кроме командира. Который отправился в грузовой салон — зачем? В соцсетях пишут, что он якобы спасал бортовую документацию...

"Чушь полная! — говорит другой пилот. — Какая документация? Она практически всегда находится в кабине, под рукой".

Но если не документация — тогда что? Еще пишут, что командир почему-то оказался в хвостовой части, куда якобы и угодила ракета... Однако на фото хвостовое оперение обоих самолетов относительно целое...

— В баках самолета было 17 тонн авиакеросина, он вспыхнул моментально как спичка, и Володя сгорел, не сумев выбраться из огня, который сразу же перекинулся на второй Ил-76, — с горечью констатирует бывший однополчанин Бухальского. — Кроме него, все покинули обе горящие машины. Ну кто-то там на бегу подвернул или поранил ногу, но не сильно. А командир не уберегся. Но знаете, он таким человеком был... Если бы кто-то другой из экипажа сгорел, а он уцелел, то никогда бы себе этого не простил и мучился виной всю жизнь. Может быть, когда-нибудь и узнаем, что там произошло на самом деле. А может, и нет. Думаю, есть и в Украине, и за ее пределами те, кому бы хотелось всю правду скрыть. Летать-то все равно надо. И грузы разные возить. И на нарушения часто глаза закрывать. Это бизнес. А где начинается коммерция, там заканчивается безопасность. Земля ему пухом...

Вдова: "Мы любили и были очень счастливы"

Они познакомились на службе — Наталья и сейчас работает медсестрой в бригаде, где раньше служил Владимир.

— На жизнь не хватало, своего жилья не было, переезжали с места на место и еле-еле сводили концы с концами, — рассказывает вдова. — Володя был на хорошем счету. Зарабатывал около 7 тысяч гривен, у меня чуть больше 2 тыс. За съемную квартиру отдай, услуги оплати — и на жизнь остаются копейки...

У обоих это был второй брак. От первого у Натальи старшая дочь Александра. А в 2013-м родилась уже Алиса. И на семейном совете приняли решение — увольняться. Процесс долгий — пока документы оформишь, не один месяц пройдет.

— В компании, куда устроился, его знали и ждали, — продолжает Наташа. — Она в Эмиратах. Володя много летал, радовался этому. Мы с дочерьми гостили у него в Шардже. Уезжал в командировки на три-четыре месяца, бывало и больше. Дома его всегда ждали, и он был счастлив, когда возвращался...

Стал хорошо зарабатывать. Обзавелись квартирой. Обставили. Все-таки свое — не чужое. Вместе ездили на море отдыхать. Появились стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Им было хорошо, и это видели все.

Говорят, у жен летчиков — обостренная интуиция. А она как раз ничего не предчувствовала. Разве что бабушке накануне 26 июля плохой сон приснился.

Сутки Наташе ничего не говорили: все еще надеясь, что вдруг это ошибка, и Володя жив. Увы, чуда не произошло. Остальное помнит словно в тумане: какие-то звонки, люди, снова звонки... Дом офицеров. Гроб на возвышении. Володины награды. Почетный караул. Троекратный прощальный салют.

— Володя был удивительным человеком, — продолжает Наталья. — На работе — строгий, требовательный, как и должно быть. А дома совсем другой — мягкое облако и плюшевый мишка. Обожал обеих дочек и меня. Просто души не чаял. Радовался успехам Саши — прилетал к ней на свадьбу. Мечтал Алису в школу за руку в первый класс отвести... Меня называл ласкательно Туся, Тусечка. А я его — Солнышком.

— Рассказывал ли, куда и с чем летает?

— Старался нас оберегать от лишних волнений, мало чем делился, и я могла только догадываться, что не все так просто, — отвечает Наташа. — Говорил односложно: жара стоит, например, или надо самолет ремонтировать. Дельфинов возили, верблюдов, популярных в Эмиратах соколов. Но это экзотика. О каких-то спецгрузах речи не было. В подробности работы не вдавался, считая, что это семьи не касается, за все отвечает он, мужчина, а семья должна быть спокойна. Очень благодарна за все, что делал, как относился, как боготворил, заботился. Кажется сейчас, что я такой любви даже не заслужила, какой Бог наградил, подарив светлого, доброго человека... Привыкаем жить одни. Алиса молодец, занимается спортивными танцами, уже умеет складывать и вычитать большие числа, учит английский, активная...

Наташу не покидает чувство непостижимой несправедливости, недосказанности.

— Когда-то подарила ему золотую цепочку. Он с ней не расставался. И думаю, даже если он сгорел в своем самолете, то она должна была сохраниться... Ну, не вся же расплавилась, что-то осталось... Мне не разрешили быть на опознании, но если бы я ее увидела, душа бы успокоилась, что в гробу покоится его прах. А так... Понимания того, что Солнышко умерло, нет. Кажется, что Володя выжил, что его где-то спрятали, но он жив, и мы непременно встретимся...

Александра имя будущему первенцу выбрала — только Володя. О том, что папы больше нет, Алисе мама пока не говорит. Бережет...

"Он был отличным летчиком и другом..."

Так сказал о Владимире Бухальском командир 25-й бригады транспортной авиации полковник Дмитрий Мымриков. Он до сих пор не может смириться с мыслью, что Володи нет.

— Мы вместе летали, я его учил, он был больше, чем сослуживец и побратим, — говорит офицер. — После военного училища служил в Запорожье, потом перевелся в Мелитополь. Эвакуировал наших граждан из Ливии в 2011 году, когда был свергнут Муаммар Каддафи, затем из Сирии, работал по программе "Северный сокол" в Гренландии, куда доставлял топливо. Заслуженный, грамотный летчик, имел награды. Уволился из армии в звании полковника.

Поддерживали хорошие, товарищеские отношения и после этого:

— Виделись в мае, но я не знал, что он будет лететь в Ливию. Есть коммерческая тайна, и наши летчики не афишируют, чем занимаются. Да и знают мое ретивое отношение к рискованным заданиям. Где война, там много всякого... Туда, в Ливию, полеты ограничены, в стране фактически идет война, гибнут люди, разруха... Володи нет... Очень жаль...

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как пилотов пассажирских лайнеров ослепляют лазерными лучами. Воздействию лазера там же, в Жулянах, подверглись пилоты Эмбрайера-190 компании "Лот" из Варшавы. Об ослеплении при подлете к Бориспольскому аэропорту докладывал командир Боинга-737 "Райян Эйр", летевший из другого польского города — Быдгощ. Подобные факты, по информации Нацбюро, имели место в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Днепре.

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