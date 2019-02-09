Тайна праздника Трех святителей: как появились базилиты, госпитальеры и григориане

День примирения и дружба великих богословов, подаривших миру мудрость

Тайна праздника Трех святителей: как появились базилиты, госпитальеры и григориане Анастасия Белоусова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d81/f18/5c5d81f186949.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d81/f18/5c5d81f186949.png 2019-02-09T06:15:00+02:00 Украина День примирения и дружба великих богословов, подаривших миру мудрость

Накануне Сретения, 12 февраля, православные христиане будут отмечать праздник Трех святителей. Учрежден он в честь разрешения великого спора. Дело было в XI веке, незадолго до начала Первого крестового похода.

"Между верующими разразился спор: кто из угодников Божиих более всех велик перед Богом — Василий Великий, Иоанн Златоуст или Григорий Богослов, — поясняет духовный смысл праздника наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. — Это были величайшие люди, рожденные в одну эпоху. Василий Великий и Григорий Богослов вообще были друзьями. Конечно, масштаб их личностей был столь огромен, что религиозное общество в итоге разделилось на приверженцев каждого. Те, кто считал первым Василия Великого, стали звать себя василианами. Кто считал первым Иоанна Златоуста — иоаннитами, Григория Богослова — григорианами. Это сейчас данный спор нам кажется наивным. Вообще само сравнение — не богоугодное дело. Господь никогда не сравнивает людей друг с другом, для Него каждый человек уникален. Чтобы прекратить споры, три святителя явились во сне самому благочестивому из мужей — епископу Иоанну — и сообщили, что Господь хочет прекратить эти споры. Что все христиане равны, если они соблюдают заповеди Господни и проповедуют Его Слово. В честь прекращения споров был установлен праздник Трех святителей. Это день мира. Очень важно в этот день примириться со своими врагами, попросить прощения, привести в состояние мира свою душу. В этот день мы всегда вспоминаем притчи о талантах, о званных и избранных и пр".

Но "отзвуки" того великого спора слышны до сих пор. Василиане ("базилиты") образовали католический орден, потомки которого — нынешние грекокатолики. Иоанниты ("госпитальеры") — защитники Святой Земли — помогали раненым после Первого крестового похода, известны нам как Мальтийские рыцари. Григориане — представители армянской православной церкви, которая считает себя древнейшей христианской церковью на земле.

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Иоанн: ежедневная литургия

Святой Ио­а­нн — архиепископ Константинопольский — один из трех вселенских святителей. Был назван "Златоуст" за неимоверный дар проповеди. В течение 12 лет, дважды в неделю, а порой и каждый день, он проповедовал в храме Евангелие, собирая толпы людей. Чтобы разъяснить народу Священное Писание, святой Иоанн обратился к герменевтике — науке, которая занимается толкованием священных текстов. Его перу принадлежит толкование многих книг Писания — Бытия, Псалтыри, Евангелий от Матфея и Иоанна, посланий апостола Павла. Святитель четко хранил евангельскую традицию "помощи малым сим": при нем церковь кормила более 3000 вдов, солдат и сирот ежедневно. Это его надо благодарить за чин Литургии в течение года, который так и называется — Литургия Иоанна Богослова. Святитель считал особо важным сам процесс богослужения, во время которого с верующими молятся сами ангелы.

"Как солнце — свет для тела, так молитва — для души, — писал Иоанн Златоуст. — Не говори: грешен я, не имею дерзновения, не смею молиться. Тот и имеет дерзновение, кто думает, что не имеет дерзновения. Как наоборот — кто думает, что имеет оное, отнимает силу у дерзновения, как фарисей. Кто почитает себя отверженным и бездерзновенным, тот будет лучше услышан, как мытарь. Каждый, кто не на множество своих грехов взирал, а на богатство человеколюбия Божия — тот обрел смелость, стал просить и получил, что желал. Будем молиться и за врагов, и за друзей и, конечно получим все благопотребное. Человеколюбив Господь. Не столько мы желаем получать, сколько Он — давать".

Святитель Иоанн (347—407): "Молитва есть солнце для души"

Василий: вселенский учитель

Святитель Василий — архиепископ Кесарии Каппадокийской — был назван святыми отцами "вселенским учителем" неслучайно. Он обладал даром учиться. Возможно, потому Господь направил его пути к лучшим педагогам того времени.

"Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине, — это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы", — пишет о нем Григорий Богослов.

Причем всего за 4—5 лет учебы в Афинах он каждую из наук знал в совершенстве того времени. Там же в Афинах он подружился с Григорием Богословом (которого считают одним из трех вселенских святых). И дружба эта, огромное уважение между Василием и Григорием сохранилось на всю жизнь. Святитель Василий неустанно боролся с разного вида ересями, но при этом всегда и во всем старался хранить мир, был дипломатом.

Он считается основателем первых православных монастырей. Его высказывания стали крылатыми:

"Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какою они делаются. Нет ничего великого, когда любят мало, и нет ничего малого, когда любят много. Опечалил ли кто тебя — не печалься, ибо ему уподобишься. Ведь никто не исцеляет злом зла, но добром зло. Двор Господа — святая церковь. Надобно кланяться Господу не вне святого двора сего, но находясь внутри его, чтобы оставаясь вне и увлекаясь внешним, не превратить в ничто пребывания своего во дворе Господа".

Василий Великий (330—379). Считается, что он придумал иконостас

Григорий: гуру автобиографии

Еще один из трех вселенских святых — Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, — включен в число Отцов церкви за огромный вклад в догматику, организацию и богослужения православной церкви. По обилию автобиографических сведений древности святителя Григория можно сравнить разве что с Блаженным Августином. Основное произведение, из которого до сих пор черпают мудрость и знания по истории становления церкви, — книга "О своей жизни", а также его переписка с Василием Великим.

"Просияв своею святою жизнью, он достиг такой высоты в области богословия, что всех побеждал своею мудростью, как в словесных спорах, так и в истолковании догматов веры. Поэтому он и был назван богословом", — писал о нем Димитрий Ростовский в своих трудах "Житие святых".

В автобиографических книгах Григория Богослова есть афоризмы, которые стали народными, как пословицы или поговорки:

"Смех — самое сильное орудие в победе над гневом, — считал святитель Григорий. — Бог творит все как хочет, а человек — как может. Мудрым решения ночью приходят. Для чего представляешь из себя Пастыря, когда ты овца? Для чего делаешься головой, когда ты — нога? Для чего берешься предводительствовать войском, когда ты поставлен в ряду воинов?".

Святитель Григорий (325—389)

О талантах: умножь свои способности

"Это благословенная притча о том, как важно приумножать то добро, что имеешь, — поясняет притчу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. — Напомню суть притчи. Господин перед отъездом дал одному рабу пять талантов, другому два, третьему — один. Вернувшись, господин позвал своих рабов. Оказалось, что тот, у кого было пять, приобрел еще пять, другой приобрел еще два, а третий зарыл талант в землю. Господин похвалил первых двух и прогнал третьего, а его талант отдал тому, у кого их стало десять. "Ибо всякому имеющему дастся, а у неимеющего отнимется то, что имеет". О чем это? О том, что нужно приумножать свои плоды благодати — знания, молитву, помощь ближним. Тот, кто "зарывает" плоды в землю, в Царство Божие не войдет".

Притча о талантах. Разговор господина со своими рабами

О званых и избранных: ответить на зов Христа

"Эта притча Христа красиво показывает, как нужно себя вести, когда Господь зовет нас, — продолжает владыка Павел. — Один человек сделал большой ужин и созвал многих. Но те стали извиняться: "Я купил землю, мне нужно сеять", или: "Я женился и не могу прийти". Тогда человек велел созвать с улиц всех нищих и убогих, хромых и слепых, чтобы наполнился его дом. "Ибо много званых, да мало избранных", — говорит человек, а через него и Сам Христос. Отверженный избранным народом (евреями), Иисус Господь шел к простым и презираемым людям. За что книжники прозвали его другом мытарей и грешников. Те, кто отказался прийти, когда Он призвал, не войдут в Чертог Небесный".

Притча Христова: "Много званых, да мало избранных"

Напомним, ранее мы писали о том, как празднуется Сретение Господне у восточных христиан 2019: дата, традиции, приметы.

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АВТОР: Анастасия Белоусова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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