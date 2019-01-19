Тайны праздника Крещения, или как не потерять Бога

Суть святой воды, стук Господа в вашем сердце и "бесовские" приметы

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Притча от Пауло Коэльо

"В канун праздника Рождества супруги оценивали уходящий год. За обедом в ресторане муж начал жаловаться, что он пошел не тем путем, по которому, по его мнению, он должен был пойти. Жена смотрела на рождественскую елку, которая украшала ресторан. Муж подумал, что ей не интересно и сменил тему разговора: "Ну не чудесные ли лампочки на елке!" — сказал он. "Да, — ответила жена. — Но если ты посмотришь внимательно, то увидишь, что среди множества лампочек есть одна, которая перегорела. Мне кажется, что нужно смотреть на прошлый год с точки зрения множества благословений, осветивших его. Ты зациклился на единственной лампочке, которая ничего не освещает".

Эта притча Пауло Коэльо натолкнула на мысль, что новогодний период — время подведения итогов года, оценок и переосмыслений. И неспроста в этот период есть важные христианские праздники, которые помогают, укрепляют и поучают нас. Хотя для некоторых это всего лишь официальный повод отдохнуть. Как за формализмом не потерять Бога, "Сегодня" узнала у протоиерея Георгия из храма в честь Преображения Господнего.

Праздники и наше время

— Зимняя пора радует нас не только красивыми, но и важными праздниками. И все же во время праздника часто люди думают не о том, как подготовить себя ко встрече с Богом, а о том, как насытить свое тело. Хотя "основу" праздников не знает только ленивый. Почему так сложилось и можно ли это исправить?

— Вот мы недавно отпраздновали большой христианский праздник Рождество Христово, начало спасения человечества. Я думаю, основу праздника почти все знают или хотя бы слышали. Что интересно, темные силы, они же бесы (как не называй — суть не меняется) часто действуют не явно, а по чуть-чуть, плавно уводя от цели, от главного. Примеров множество. Сколько в мире было глобальных идей, но чем они заканчивались (коммунизм, СССР и многое другое)?

Изначально этот праздник отмечали со всей полнотой духовной радости. Потом были разные вкрапления, и начал теряться смысл праздника. Обратите внимание, ведь на Западе, в Америке плавно забывается, о чем праздник. Зачем он нужен? Вроде бы и самый большой праздник, но вопрос — Рождество кого? Что произошло тогда? Какие последствия для тебя и всего человечества? А ведь что важно: если бы не приход Иисуса Христа на Землю, Его воплощение, Его жизнь и учение, смерть и воскресение и последующие события, то была бы большая вероятность того, что нас бы с вами не было, да и этой планеты в нынешнем виде. Христос взял на себя грехи всего мира и дал каждому возможность получить спасение.

— Возможно, многие не верят, не видят связи и последствий в наше время?

— Или воспринимают как некий нудный, "отвлеченный урок богословия" или "промывание мозгов". Тогда как это — жесткая духовная правда нашей жизни — хотим мы того или не хотим. Когда мы отходим от духовных истин, хотя бы простой нравственной морали, нас начинают учить свыше.

— Как говорят: берись за Бога сам, пока Он не взялся за тебя...

— Именно. Все в мире происходит не случайно. Катаклизмы природные, техногенные, политические, экономические совершаются по грехам человеческим. Это и отход от Бога, Его истин, нравственное падение, падение норм общей морали (как видим сейчас, эти грани успешно и быстро размываются). Как думаете, Содом и Гоморра были уничтожены просто так? Или просто так было падение древних империй?

Форма стала важнее сути

— Обидно, что в последнее время многим людям не нужна суть происходящего. Им важнее внешний обряд. Если воскресенье — то нельзя стирать, если Рождество — то надо 12 блюд. И это еще в лучшем случае.

— Сейчас тенденция, что Рождество уже не столько духовный праздник, сколько семейный. И это прекрасно! Но, к сожалению, это великолепное коммерческое действо с распродажами, зрелищное разукрашенное шоу — лишь прекрасная внешняя оболочка, фантик. Но а где же суть, смысл? Ведь это самое главное!

— Потеряли во время "шоу".

— А жаль. Потом, когда плохо, мы вдруг резко вспоминаем о Боге. Виним его за то, что Он забыл о нас, о семье, о стране. Но что мы сделали доброго для своей души, ближнего, хоть что-то для своей страны? Вот поэтому, наверное, так и живем.

Прошел Новый год, сначала мы накормили холодильники, потом они нас, праздники прошли. Но когда мы будем наполнять свою душу добрым и светлым? Ей без этого плохо.

Стук Господа в сердце человека

— Что будет, если не думать и не заботиться о душе?

— Посмотрите последние события: сколько самоубийств, убийств, семейных драм со смертельным исходом. Очень часто это из-за истощения нервной системы, истощения души, потери себя, повышенного градуса негативных эмоций и многого другого. Душе нужна помощь.

Ведь на своем рабочем месте, в своей квартире, шкафу мы часто наводим порядок (заставляет необходимость), но, к сожалению, в свою душу, свой внутренний мир мы редко заглядываем и приводим в порядок.

А стоит немножко найти времени и помолиться Богу, почитать Евангелие, в церковь сходить, остановиться и задуматься о своей жизни, хоть немножко приобщиться к Небесному Свету — и многое в жизни будет меняться.

Господь стучится в каждое сердце, к каждому по-разному, часто неприятно для нас. Наша задача только открыться Ему, услышать, понять и сделать шаг навстречу.

Бог через Сына Своего принес свет на Землю. Имеющий глаза да увидит.

И еще пару слов — радует, что празднование с Дедом Морозом уходит в небытие, в школах, на елках приходят в костюме Святого Николая. В этом мы возвращаемся к истокам праздника. Но что не радует — склонность людей к самозамыканию в своих коконах, в безразличии к окружающем, к озлобленности.

Дай Бог, чтоб мы были добрее и отзывчивее, чтоб ни говорили, — добро всегда возвращается.

Время подумать о душе

— Нас в ближайшее время ожидает еще один большой праздник. Расскажите пару слов про него.

— Также грядет большой праздник Крещение Христово. — продолжает беседу протоиерей Георгий.

— Вкратце о празднике. В этот день Иисус Христос пришел на реку Иордан, где Иоанн Креститель совершал над людьми крещение покаяния, и Сам Господь принял Крещение. Во время этого было явление Троицы – был голос Отца свыше, снисхождение Духа Святого в виде голубя над Иисусом Христом.

У нас считается, что, если во время праздника в проруби окунулся, то почти все грехи омыты. Не пасут задних и наши политики (хотя насчет их в этом плане посещают смутные сомненья). Окунаться в прорубь в этот день прекрасный обычай и не более, есть здоровье, возможность – вперед, но душе это мало помогает. Ее лучше омыть молитвой, покаянием. Приди в церковь, причастись, а там глядь – может и сам засияешь.

Еще что важно из внешнего. Желательно в церкви взять святую воду в этот праздник (и ее сила одинакова, хоть накануне 18 января, хоть 19 января), в православии она считается самой сильной. Ей можно потом самим кропить свое жилище, машину, вещи, вредного мужа (шутка), причем капля освящает море, эту воду можно впоследствии разбавлять и она будет иметь ту же силу.

Иордан, где был крещен Спаситель

Грехи смываются? Суть святой воды

"Сегодня, 19 января, мы отмечаем еще один большой праздник — Крещение Господне, — продолжает беседу протоиерей Георгий. — В этот день Иисус Христос пришел на реку Иордан, где Иоанн Креститель совершал над людьми крещение покаяния. Тогда Сам Господь принял Крещение через Иоанна Крестителя. Во время этого было явление Троицы — был голос Отца свыше, схождение Духа Святого в виде голубя над Иисусом Христом. Как праздновать. У нас считается, что если во время праздника в прорубь окунулся, то все грехи смыты. Особенно любят подобные окунания известные люди и политики. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. Окунаться в прорубь в этот день — прекрасный обычай. Если есть здоровье и возможность — вперед! Но душе это мало помогает. Ее лучше омыть молитвой, покаянием. Приди в церковь, причастись, а там смотришь — может, и сам засияешь. Еще что важно из внешнего? Желательно в церкви взять святую воду в этот праздник — в православии она считается самой сильной. Ею можно потом самим кропить свое жилище, машину, вещи, вредного мужа (шутка!). Причем эту воду можно впоследствии разбавлять, и она будет иметь ту же силу".

Вода в помощь. Напоследок отец Георгий рассказал притчу, которая как нельзя лучше иллюстрирует суть святой воды.

"Женщина пришла к священнику с вопросом, что ей делать со своим мужем? Сложно с ним, совсем несносный стал. Спорит, не признает своей неправоты, ругается! Совсем нет сил терпеть все это!" — рассказывает нам отец Георгий. — Батюшка дает ей бутылку с водой и говорит: "Это святая вода. Как только муж порог переступает после работы или начнет голос повышать — сразу набери в рот святой воды и держи, сколько сможешь. Чем дольше держишь, тем больше святая вода тебе и поможет! Когда вода закончится, еще придешь". Через неделю она приходит еще за водой: "Спасибо, отче! Еще как помогла святая вода! Муж стал шелковый, спокойный. Жизнь у нас наладилась — тишь да гладь! Дайте еще святой водички!".

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