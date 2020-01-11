Иран признал, что сбил украинский самолет: все, что нужно знать

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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Через трое суток после того как украинский авиалайнер Boeing-737-800 рейса PS725 Тегеран – Киев потерпел крушение, руководство Исламской Республики признало, что самолет МАУ был сбит системами ПВО Ирана. Читайте все подробности в специальном материале сайта "Сегодня".

Как сообщает агентство Fars, близкое к властям Ирана, на публичном признании вины иранской стороны настоял аятолла Али Хаменеи — духовный лидер и высший руководитель Ирана. Якобы он был проинформирован о фактах, подтверждающих ненамеренный ракетный удар Ирана по самолету МАУ, только 10 января, после чего созвал Высший совет национальной безопасности Ирана и настоял, чтобы причины трагедии и результаты расследования были опубликованы " честно и транспарентно".

В результате утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в котором признали свою ответственность за авиакатастрофу.

В штабе вооруженных сил Ирана рассказали, как сбили украинский лайнер. По словам военных, спустя несколько часов после ракетной операции в Ираке военные полеты США вокруг границ Ирана увеличились, и иранские чиновники сообщили, что видели воздушные цели, приближающиеся к стратегическим центрам Ирана. Когда украинский самолет вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни, он приблизился к военному центру на высоте и в условиях полета, которые напоминали вражеские цели.

"Из-за этих обстоятельств самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели многих иранских и иностранных граждан", – говорится в заявлении.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление иранских военных, ошибка была вызвана тем, что самолет совершил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы.

Президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Заявление Тегерана подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ .Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, котрого цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы рассматривали человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", – отметил Баканов.

Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Признание Ираном вины за сбитый авиалайнер должно получить продолжение: Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей официальной странице в Facebook.

Как заявил в комментарии сайту "Сегодня" генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко , что авиалайнер МАУ мог был сбит иранской ПВО из-за психоза, царившего в Исламской Республике в последние дни.

"Я оцениваю вероятность, что Boeing-737 компании МАУ был непреднамеренно сбит ПВО Ирана в 95%. Скорей всего это была ошибка всего комплекса управления и расчета. Вспомним 1967 год, арабо-израильскую войну. Арабы в этой войне сбили 70% своих же самолетов. Не было системы "свой-чужой", низкий уровень подготовки и так далее. Это ужасные цифры. И сейчас, на мой взгляд, история повторилась. ПВО дежурит круглосуточно, красные глаза, общий психоз – все ждут войны. Потому и большая вероятность ошибки", – отметил Игорь Романенко.

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