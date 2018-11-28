Технику не снимать: Генштаб обратился к украинцам из-за военного положения

Сегодня, 14:02

Также в Генштабе пригрозили наказывать тех, кто будет запускать БПЛА над военными объектами

Колонна ВСУ. Фото: Facebook
Колонна ВСУ. Фото: Facebook

В связи с введением военного положения в Украине, Генеральный штаб обратился к украинцам с просьбой не снимать военную технику ВСУ на фото и видео и не публиковать в соцсетях сообщения о передвижении войск. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Военные попросили граждан Украины не придавать огласке сведения, раскрывающие:

  • местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;
  • движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава;
  • режимные военные объекты Министерства обороны и ВСУ и несанкционированно не проникать на их территорию;
  • задачи органов военного управления, войск по боевой готовности, оперативной подготовки и применения войск;
  • подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);
  • организацию, численность и дислокацию войск.

Также в Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

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Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.
техника, военные, ВСУ, генштаб, военное положение

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Источник:

"Сегодня"

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